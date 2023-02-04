Посла КНР в Канаде вызвали для объяснений по поводу аэростата

В МИД Китая заявили, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, а сам аппарат предназначен для научных исследований. В Пекине выразили сожаление, что шар оказался над территорией США.

Посол КНР был вызван в МИД Канады из-за подозрительного аэростата, парящего над территорией США, 3 февраля сообщило издание Global News. Посла КНР в Оттаве вызвали для объяснений по случаю обнаруженного над территорией США китайского аэростата. МИД КНР в свою очередь сообщил, что научный аэростат, отклонился от своей траектории из-за сильного ветра. Он не является разведывательным, как утверждают в Пентагоне.

США продолжают считать аэростат КНР, залетевший в американское воздушное пространство, шпионским, заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов 3 февраля во время брифинга. «Мы признаем заявление Китая о сожалении по поводу этого инцидента, и я также заявляю, что мы по-прежнему уверены в нашей оценке ситуации и в другом заявлении, сделанном вчера вечером нашими коллегами из Пентагона», — отметил представитель Госдепа.

Ранее представитель Пентагона заявил, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар. Как сообщалось, аппарат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Шар, как утверждалось, принадлежит Китаю. Что позднее подтвердили китайские официальные лица.

Перемещения аэростата отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Инцидент получил широкое освещение на американских телеканалах. Некоторые требовали сбить подозрительных аппарат. Среди них оказался и бывший президент США Дональд Трамп. Однако сбивать шар так не не решились, якобы из-за риска падения в населенные места.

В МИД Китая заявили, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, а сам аппарат предназначен для научных исследований. В Пекине выразили сожаление, что шар оказался над территорией США.