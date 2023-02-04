Канада присоединилась к наблюдениям США за аэростатом КНР

В Министерстве обороны Канады выступили с сообщением об усилении контроля за воздушным пространством после обнаружения разведывательного аэростата.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, Министерство национальной обороны и другие партнеры оценивают ситуацию и работают в тесном сотрудничестве», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что разведка Канады следит за развитием ситуации в контакте с партнерами из США, принимая все необходимые меры для защиты «конфиденциальной информации».

По данным Wall Street Journal, инцидент ставит под сомнение усилия по восстановлению отношений между Вашингтоном и Пекином, которые расходятся во мнениях по ряду глобальных и региональных вопросов. Пентагон ранее объявлял, что сбивать китайский “шар” не будет, поскольку опасается падения обломков на жилые дома в Монтане.

В министерстве обороны США полагают, что устройство могло быть запущено Китаем. Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что аэростат зафиксировали над континентальной частью Соединенных Штатов.

В Bloomberg отметили, что наблюдение с аэростата за секретными объектами США, в том числе шахтами для ядерных ракет, внесло новую напряженность в отношения США и Китая в преддверии визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай.