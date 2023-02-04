Предыдущее медицинское обследование Байдена было завершено в ноябре 2021 года. Тогда его врач определил, что он здоров и пригоден для исполнения обязанностей президента.

Медосмотр президента Байдена будет завершен 16 февраля — на две недели позже, чем ранее объявлял Белый дом, сообщает 1 февраля газета The Hill.

Результаты будут «обнародованы публично таким же образом, как и в прошлом году», сообщил изданию представитель администрации президента в среду.

По его словам, задержка «была всего лишь вопросом планирования в связи с тем, что в последние недели был напряженный и меняющийся график поездок».

16 февраля — это дата, которая наступит всего через неделю после выступления президента в Конгрессе с посланием «О положении страны» в Союзе. Ожидается, что примерно в это же время Байден также сообщит, что официально будет баллотироваться на второй срок.

Президент в День благодарения в октябре сообщил журналистам, что часть медицинских тестов уже пройдена, а остальная часть будет завершена к концу 2022 года. В ноябре Байдену исполнилось 80 лет, напоминает The Hill.

Предыдущее медицинское обследование Байдена было завершено в ноябре 2021 года. Тогда его врач определил, что он здоров и пригоден для исполнения обязанностей президента.