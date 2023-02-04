Инженеры разработали жидкие окна для энергосбережения

Учёные из Университета Торонто создали стекло, которое позволит рассеивать лучи света и регулировать проникаемые в помещение количество инфракрасных лучей

Вдохновленные динамическим изменением цвета кожи таких организмов, как кальмары, исследователи Университета Торонто разработали многослойную жидкостную систему, которая может снизить затраты энергии на отопление, охлаждение и освещение зданий.

Платформа, которая оптимизирует длину волны, интенсивность и дисперсию света, проходящего через окна, предлагает гораздо больший контроль, чем существующие технологии, сохраняя при этом низкие затраты благодаря использованию простых, готовых компонентов.

“Здания используют массу энергии, чтобы нагреть, охладить и осветить пространство внутри них», — говорит Рафаэль Кей, который недавно получил степень магистра машиностроения на факультете прикладных наук и инженерии и является ведущим автором новой опубликованной статьи в журнале PNAS.

Изобретение учёных состоит из двух слоёв, которыми можно управлять независимо друг от друга. Первый слой позволяет рассеивать видимые лучи, то есть делает их мягкими, таким образом возможно регулировать свет, который попадает в помещение, создавая для себя удобное освещение. Такая технология не нова, она активно используется в некоторых моделях самолётов. А вот второй слой позволит регулировать проникновение инфракрасных лучей. И по заверениям создателей, эта функция сэкономит до 25% на охлаждении или отоплении помещения. При совмещении двух слоёв экономия за год составит 50%.