Глобальное похолодание в Квебеке – ударили морозы!

Глобальное похолодание в Квебеке – самые сильные морозы в эту зиму и за предыдущие двадцать лет!

В пятницу, 3 февраля и в последующие дни Квебек погружается в морозы. В Монреале в ночь с четверга на пятницу температура упала до 40 градусов ниже нуля (!), и ближайшие дни такая же температура сохранится – вплоть до 40 градусов ниже нуля, а севернее, в районе города Квебек, в Гаспези, в Шарльвуа, в Сагне температуры могут опуститься до 50 градусов уже в пятницу днём.

Более того, на провинцию обрушился сильный ветер, хотя он и не достигает ураганной силы. Комбинация морозов и ветра весьма неприятна, конечно, и, судя по всему, температуры станут рекордными для начала февраля.

Метеорологи надеются на то, что температура начнёт повышаться, хотя в субботу предполагается падение до 30 градусов. В воскресенье, возможно, температура вернётся к средне-февральским, и будет примерно -5 градусов. Но радоваться точно рано, потому что снегопады вернутся (впрочем, они далеко и не уходили).

Январь, вообще-то, был очень тёплым по нашим местным мерках, на целых пять градусов теплее, чем среднеянварская погода за многие годы наблюдений. Снег был обильный, но всё же рекорд дневной нормы был поставлен лишь один день. Так что февраль решил напомнить, что дед Мороз не помер от глобального потепления, а жив и полно сил.

А вообще-то, 2 февраля случился День Сурка. И хоть бы один сурок предсказал мороз в Квебеке! Предсказатели, называются. Вот и верь таким.