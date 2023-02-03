Власти Торонто разрешили таксистам брать предоплату

Желание брать предоплату обусловлено неприятными причинами: водителя могут ограбить или попытаться убежать, не оплатив поездку

в Торонто многие таксисты уже долгое время не соглашались работать без предоплаты. Причиной тому, по информации издания, стали неприятные и криминальные ситуации, в которые попадали водители: им могли попытаться не заплатить по завершению поездки, убежать или ограбить.

В городской мэрии пошли навстречу перевозчикам и разрешили брать 25-долларовый залог в случае необходимости. Уточняется также, что без предоплаты водители не хотят ездить только в определенные районы.

В качестве эксперимента, Джозеф Буржуа попытался поймать такси с Черч-стрит и Уэллсли-стрит в пятницу, и после нескольких попыток с разными операторами такси водители попросили внести предоплату, прежде чем согласиться на его короткую поездку на Шербурн-стрит и Дандас-Стит.