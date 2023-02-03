Парламент Канады единогласно поддержал прием 10 тысяч уйгурских беженцев

В среду канадский парламент единогласно проголосовал за то, чтобы принять в стране 10 тысяч уйгуров из Китая за будущие два года, сообщает Reuters.

В среду канадский парламент единогласно проголосовал за то, чтобы принять в стране 10 тысяч уйгуров из Китая за будущие два года, сообщает Reuters.

Автором законопроекта выступил депутат Палаты представителей Самир Зубери, который также призвал правительство признать, что уйгуры и другие мусульмане тюркского происхождения столкнутся с «давлением и преследованием» со стороны властей Китая в случае возвращения на родину.

Хотя голосование по данному вопросу не обязывает премьер-министра Джастина Трюдо предпринимать какие-либо действия, однако, учитывая единогласную поддержку помощи уйгурам в парламенте, правительство скорее всего примет меры по приему уйгурских беженцев.

«Канада всегда помогала тем, кто нуждается в защите. Я буду работать с членами всех партий, чтобы реализовать меры, поддержанные Палатой представителей», – заявил министр иммиграции Шон Фрейзер.

В 2021 году Канада стала одной из первых стран, которые признали геноцид уйгуров в Китае. Об этом сообщает Islam News.