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Новости Парламент Канады единогласно поддержал прием 10 тысяч уйгурских беженцев
Уйгуры

Парламент Канады единогласно поддержал прием 10 тысяч уйгурских беженцев

Виктория Христова Фев 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Парламент Канады единогласно поддержал прием 10 тысяч уйгурских беженцев отключены 23 Просмотров

В среду канадский парламент единогласно проголосовал за то, чтобы принять в стране 10 тысяч уйгуров из Китая за будущие два года, сообщает Reuters.

В среду канадский парламент единогласно проголосовал за то, чтобы принять в стране 10 тысяч уйгуров из Китая за будущие два года, сообщает Reuters.

Автором законопроекта выступил депутат Палаты представителей Самир Зубери, который также призвал правительство признать, что уйгуры и другие мусульмане тюркского происхождения столкнутся с «давлением и преследованием» со стороны властей Китая в случае возвращения на родину.

Хотя голосование по данному вопросу не обязывает премьер-министра Джастина Трюдо предпринимать какие-либо действия, однако, учитывая единогласную поддержку помощи уйгурам в парламенте, правительство скорее всего примет меры по приему уйгурских беженцев.

«Канада всегда помогала тем, кто нуждается в защите. Я буду работать с членами всех партий, чтобы реализовать меры, поддержанные Палатой представителей», – заявил министр иммиграции Шон Фрейзер.

В 2021 году Канада стала одной из первых стран, которые признали геноцид уйгуров в Китае. Об этом сообщает Islam News.

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