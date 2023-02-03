Нейросеть ChatGPT установила рекорд по самому быстрому росту пользовательской базы в истории

Даже TikTok с ним не сравнится

Агентство Reuters сообщило, что чат-бот ChatGPT достиг около 100 млн активных ежемесячных пользователей, а прошло всего два месяца после запуска. Благодаря этоим результатам ChatGPT стал “самым быстрорастущим потребительским приложением в истории”.

TikTok, например, потребовалось девять месяцев, чтобы достичь 100 млн ежемесячных пользователей. “За 20 лет наблюдения за интернет-пространством мы не можем вспомнить более быстрого темпа роста потребительского интернет-приложения”, – цитирует Reuters слова аналитика Ллойда Уолмсли. Reuters сообщает, что данные получены от аналитической компании Similar Web.

ChatGPT – это разговорная большая языковая модель (LLM), которая может обсуждать практически любую тему на почти человеческом уровне. Она легко считывает контекст и отвечает на вопросы (иногда не совсем точно). ChatGPT — это бесплатный чат-бот на основе нейросети, представленный в ноябре 2022 года исследовательской компанией OpenAI. Он является частью семейства моделей GPT (Generative Pre-trained Transformer), которые используются для задач текстового генерирования. В своей работе ChatGPT использует алгоритм обработки естественного языка GPT-3.5 — модель искусственного интеллекта, обученной на большом количестве текстовых данных из различных источников. Проще говоря, чат-бот от OpenAI, способен генерировать текст, похожий на текст, написанный человеком. И это, безусловно, вызывает у широкой аудитории неподдельный интерес к нейросети. Уже в первые месяцы тестирования чат-бота множество людей смогли сгенерировать стихи, эссе, небольшие рассказы, а также части исходного кода. ChatGPT был создан компанией OpenAI, специализирующейся на развитии технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. Компания OpenAI известна своей знаменитой нейросетью DALL-E, которая генерирует изображения на основе текстовых подсказок. Одним из главных партнеров OpenAI является корпорация Microsoft, которая уже проинвестировала в компанию 1 миллиард долларов. По своей сути ChatGPT — это большая языковая модель (LLM), которая использует машинное обучение для создания текста, приближенного к написанному человеком. Особенность таких моделей состоит в том, что они обучаются на огромном количестве данных, чтобы точно предсказать, какое слово будет следующим в предложении. По данным Стэнфордского университета модель ИИ GPT-3.5 имеет 355 миллиардов параметров и была обучена на огромном количестве данных. Для сравнения, ее предшественник, GPT-3, гораздо скромнее в объемах — 175 миллиардов параметров. Это означает, что GPT-3.5 имеет больше возможностей для обучения и генерации ответов, чем GPT-3.