Власти Канады предложили продлить запрет на эвтаназию психически больных

В 2021 году законом воспользовались более 10 тыс. граждан Канады.

Запрет на эвтаназию для психически больных людей предложила продлить до 2024 года правящая Либеральная партия Канады 2 февраля, сообщила пресс-служба правительства страны.

«2 февраля 2023 года правительство Канады представило новый законопроект, который продлевает до 17 марта 2024 года действие по приостановке возможности получения медицинской помощи для добровольного ухода из жизни для тех граждан, чьим единственным обстоятельством для этого является психическое заболевание», — отметили в правительстве.

По данным властей, этот шаг необходим для более детального изучения вопроса.

Напомним, в 2021 году власти Канады решили внести изменения в соответствующий закон об эвтаназии, чтобы рассмотреть такую возможность для людей с психическими расстройствами, но был определен двухлетний срок для внесения таких изменений, который истекает 17 марта 2023 года.

Закон об эвтаназии действует в Канаде с июня 2016 года. Согласно нему, добровольно уйти из жизни при помощи докторов могут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Законом также снимает уголовное преследование врачей, содействовавших уходу из жизни.

В 2021 году законом воспользовались более 10 тыс. граждан Канады.