Наконец-то рынок жилья Канады стабилизируется

Банк Канады может пойти на скачки ставок – это означает, что скоро наступит конец снижению продаж и цен на жилье, говорит исполнительный директор

Первое в этом году объявление Банка Канады о процентной ставке преподнесло мало сюрпризов, но, хотя его базовая ставка снова подскочила, новость о том, что центральный банк, похоже, на данный момент закончил с повышениями, стала позитивным событием для рынков жилья и ипотеки, по словам известного ипотечного менеджера.

После того, как в течение последних 10 месяцев Банк неоднократно указывал на необходимость повышения ставок еще выше, 25 января Банк, наконец, заявил, что его ставка, определяющая тенденцию, вероятно, останется на прежнем уровне в ближайшие месяцы, если экономические показатели не будут заметно снижаться.

“Это момент, которого мы ждали с тех пор, как они начали свой путь повышения ставок почти год назад”, – Джеймс Лэрд, соучредитель и со-генеральный директор RateHub.ca , канадский специалист по ипотечным кредитам. И я думаю, что у покупателей жилья, по крайней мере, сейчас есть некоторая уверенность и стабильность”.

Это далеко от непредсказуемой обстановки последних месяцев, добавил он, когда многие потенциальные покупатели слабо представляли, к чему приведут цены, и в результате решили воздержаться от выхода на рынок. “Теперь, по крайней мере, люди могут сказать: “Хорошо, у меня есть разумная степень уверенности в том, какими будут ставки. Я могу воспользоваться ипотечными калькуляторами, получить предварительное одобрение и оценить, хочу ли я приобрести дом, учитывая эти исходные данные”, – сказал он.

“Так что да, ставки выросли, но, по крайней мере, сейчас у нас есть некоторая стабильность, которой на самом деле не было с весны прошлого года”. Конечно, большой оговоркой к заявлению Банка было то, что он подчеркнул свою готовность повысить процентную ставку еще больше, если потребуется, чтобы снизить инфляцию, как планировалось, а это означает, что признаки более жаркой, чем ожидалось, экономики в ближайшие месяцы могут подстегнуть дальнейшее повышение.

Важный вопрос будет заключаться в том, на какие негативные данные будет обращать внимание Банк, сказал Лэйрд, и может ли это побудить его к дальнейшему повышению ставок, даже если инфляция продолжит снижаться, но более медленными темпами, чем хотелось бы. “Что люди собираются делать сейчас, и не слишком ли многие из них собираются отойти в сторону и купить что-то, товары или услуги, из-за чего инфляция снова начнет расти?” – сказал он. “Я думаю, что это, наверное, самое интересное, что можно наблюдать”.

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