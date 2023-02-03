О пользе творога

Творог часто воспринимается как безвкусная пища, но многие не знают, что этот простой молочный продукт обладает огромной пользой для здоровья. От содействия потере веса до увеличения мышечной массы и укрепления костей.

Ежедневное употребление творога может принести много пользы для здоровья, поскольку он является хорошим источником белка, кальция и других необходимых питательных веществ (фосфор, витамин B12 и селен).

Людям старше 30 лет, следует заострить своё внимание на том, что творог является одним из источников кальция. С годами, прочность костной ткани активно снижается, а кальций способствует укреплению костей. В сочетании с силовыми тренировками можно еще больше повысить прочность и забыть о возрастных заболеваниях.

Важно помнить, что кальций из творога лучше усваивается в сочетании с такими продуктами, как: сметана, орехи и фрукты.

Основные полезные свойства творога:

Высокое содержание белка: Творог является отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления мышц. Богат кальцием: Творог также является хорошим источником кальция, который необходим для крепких костей и зубов. Содержит необходимые питательные вещества: В твороге содержится большое количество других необходимых питательных веществ, таких как фосфор, витамин B12 и селен. Может способствовать снижению веса: Некоторые исследования показали, что употребление творога в составе высокобелковой диеты может способствовать снижению веса и улучшению состава тела. Универсальный и удобный: Творогом можно наслаждаться по-разному, это удобный и универсальный продукт, который можно легко включить в различные блюда и перекусы.

Хотя творог отличный и универсальный продукт, однако дружит он далеко не со всеми. Например, его не стоит сочетать с кофе, так как данный напиток может блокировать усвоение кальция.

Мясные и рыбные продукты могут создать вздутие живота и усложнить процесс расщепления аминокислот. Добавление молока может перенасытить организм молочным белком, а сахар — снизит усвоение кальция.

Но есть у творога и друзья. К ним относятся: сметана, мёд, фрукты и овощи, а также орехи. В общем то, что на подсознательном уровне мы и добавляем в него.