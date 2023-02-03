Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости О пользе творога
Творог

О пользе творога

Виктория Христова Фев 3, 2023 Новости, Полезные продукты Комментарии к записи О пользе творога отключены 26 Просмотров

Творог часто воспринимается как безвкусная пища, но многие не знают, что этот простой молочный продукт обладает огромной пользой для здоровья. От содействия потере веса до увеличения мышечной массы и укрепления костей.

Ежедневное употребление творога может принести много пользы для здоровья, поскольку он является хорошим источником белка, кальция и других необходимых питательных веществ (фосфор, витамин B12 и селен).

Людям старше 30 лет, следует заострить своё внимание на том, что творог является одним из источников кальция. С годами, прочность костной ткани активно снижается, а кальций способствует укреплению костей. В сочетании с силовыми тренировками можно еще больше повысить прочность и забыть о возрастных заболеваниях.

Важно помнить, что кальций из творога лучше усваивается в сочетании с такими продуктами, как: сметана, орехи и фрукты.

Основные полезные свойства творога:

  1. Высокое содержание белка: Творог является отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления мышц.
  2. Богат кальцием: Творог также является хорошим источником кальция, который необходим для крепких костей и зубов.
  3. Содержит необходимые питательные вещества: В твороге содержится большое количество других необходимых питательных веществ, таких как фосфор, витамин B12 и селен.
  4. Может способствовать снижению веса: Некоторые исследования показали, что употребление творога в составе высокобелковой диеты может способствовать снижению веса и улучшению состава тела.
  5. Универсальный и удобный: Творогом можно наслаждаться по-разному, это удобный и универсальный продукт, который можно легко включить в различные блюда и перекусы.

Хотя творог отличный и универсальный продукт, однако дружит он далеко не со всеми. Например, его не стоит сочетать с кофе, так как данный напиток может блокировать усвоение кальция.

Мясные и рыбные продукты могут создать вздутие живота и усложнить процесс расщепления аминокислот. Добавление молока может перенасытить организм молочным белком, а сахар — снизит усвоение кальция.

Но есть у творога и друзья. К ним относятся: сметана, мёд, фрукты и овощи, а также орехи. В общем то, что на подсознательном уровне мы и добавляем в него.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal