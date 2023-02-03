Университет Торонто откроет Центр исследований древесины

Новый кампус в университете Торонто

Компания Montgomery Sisam Architects из Торонто представила свой проект капитального ремонта Научного заповедника Коффлера Университета Торонто в городе Кинг. Об этом 2 февраля пишет онлайн-журнал Archinect.

Новый кампус предназначен для размещения студентов-исследователей и преподавателей в течение длительного периода времени для изучения экологии и биологии.

Столовая и операционный центр служат «социальным сердцем» заповедника, определяемым открытой деревянной конструкцией. Большие выступы, крытые дорожки и внутренний двор направлены на обеспечение связи между внутренним и внешним пространством. Вокруг главного здания расположена серия жилых мини-домов с солнечными батареями на крыше.