Только у людей слёзы текут из-за их эмоцинального состояния

Человек – он потому и человек, что умеет не только мыслить, но и плакать от переживаемых эмоций. У него три вида слёз, а у остальных животных – всего лишь два.

Науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, а если есть, то плачут ли тамошние обитатели, но пока досконально известно одно: на планете Земля плакать умеют многие животные, но лишь у людей плач вызван эмоциями. И плач является признаком и сигналом эмоционального состояния с первых минут жизни.

Как правило, плач вызвается горечью утраты (любой, от потери близкого человека до изьятой у малыша игрушки), болью, страхом (видимо, плач в первые секунды жизни вызван неожиданным и «страшным» переходом из одного состояния в другое, а если организм справился с таким положением без рыдания, то начинает действовать болезненное и неожиданное ощущения от лёгкого шлепка. У взрослых эмоций не меньше по любому поводу — от слезливого просмотра индийского фильма до обиды на соседа, забывающего здороваться по утрам.

Да, эту особенность человеческого организма учёные-биологи считают биологической аномалией (ничего дурного в термине нет — он лишь уточняет, что люди резко отличаются от остального сообщества живых существ). И эта аномалия позволяет людям сбрасывать напряжение, сохранять здоровье и выживать. Плач и выделяемые при этом слёзы часто служат и мольбой о помощи, обращённой к окружающим.

Учёных всегда интересовал вопрос плача и слёз. Ещё Аристотель высказал идею о том, что рыдания и слёзы служат для утешения и подавления отрицательных эмоций. Именно эта теория лежит в основе и сегодняшних воззрений. Но долгое время считалось также, что слёзы позволяют вывести из организма токсины (по-простому «яд удалить»). Датский учёный Нильс Стенсен, живший в 17 веке, открыл и исследовал механизм появления слёз, но он считал, что функция их лишь в увлажнении сухих глаз. Дарвин же был уверен, что эмоциональные слёзы лишь усугубляют тяжёлое состояние человека.

В принципе, согласно сегодняшним представлениям науки, надо различать три вида плача, при которых человек выделяет три типа слёз: Есть слёзы, цель которых не связана с эмоциями, и функция которых лишь практическая — увлажнить глаза. Эти слёзы не зависят от эмоций и появляются они редко, да и плач их не сопровождает. Рефлекторные слёзы — цель их защищить глаза от вредного влияния окружающей среды (например, при воздействии слезоточивого газа, про резке лука), они же могут сопровождать сильную боль. Эти слёзы тоже с плачем, как таковым, не связаны. И наконец, эмоциональные слёзы, которые сопровождаются плачем и которые вызваны лишь психологическими эмоциями. Вот этих слёз остальным существам и не достаёт. Если плачут крокодилы, то их слёзы сопровождают процесс пищеварения, если плачут другие животные, то это рефлекторные слёзы, связанные с физической болью.

И только человек плачет от переживаемых эмоций.