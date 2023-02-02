Очередной Зимний Карнавал в столице Квебека пройдёт с 3 по 12 февраля. Спешите видеть!

Только десять дней. Спешите посетить Карнавал Квебека. Веселье и гуляния, жизнь бьёт ключом! Ликуют все!

Итак, нас ждёт новое издание самого знаменитного зимнего карнавала в Квебеке. На сей раз он открывается в пятницу, 3 февраля и проходит до 12 февраля.

И хотя есть одно «но» — дминистрация предупреждает, что в ближайшие дни на город может обрушиться мороз до 30 градусов ниже нуля, да ещё с ветром (-40 по ощущениям), и если такое случится, мероприятия могут быть отменены — но всё же город активно готовится и надеется на то, что погода проявит снисхождение.

Как всегда, на фестивале много дел у всех, от мала до велика. Это и Ледяной дворец, и каток, и лыжная дорога, и красочные карнавальные парады, и игры на свежем воздухе для детей, и аллея скульптур, и «снежный бассейн», и концерты (на сцене Loto-Québec будут проведены пять музыкальных вечеров), и состязания в ловкости, да и многое другое.

В пятницу, 3 февраля, официальная церемония открытия Карнавала — концерт и всеообщее веселье — начинаются в 17 часов и продлятся до позднего вечера. В следующие дни карнавал открывается в 10 утра (в выходные) и в 12 дня (в рабочие дни), и опять же, площадки открыты до позднего вечера.

Как обычно, основные площадки Карнавала Квебека располагаются в районе Национальной Ассамблеи, парады пройдут по 3 avenue в Нижнем городе и на Большой Аллее (Grande Allée) в Верхнем городе. На площади D’Youville будет открыта горка для катания на покрышках, длиною в 200 метров. Весь спуск ярко освещён и проходит под музыку.

Желающие участвовать в конкурсах снежных и ледяных скульптур могут записываться на сайте Карнавала. Победителей ждут призы.

Официальный сайт Карнавала Квебека: carnaval.qc.ca/programmation-2023