Самосвал пытался проехать под мостом, который для него оказался слишком низким

Авария в городе Квебек обошлась без жертв, и даже мост не пострадал, но авария впечатляющая, надо признать.

В Квебек-граде в среду, 1 февраля, произошла впечатляющая авария — водитель самосвала, который проезжал под виадуком под шоссе Laurentienne, не рассчитал высоту, в результате чего кузов застрял, а сам грузовик, проехав ещё несколько метров, пока позволил застрявший кузов, встал на задние колеса. Судя по всему, не вписался самосвал из-за надстроенной над кузовом верхней панели. Инцидент произошёл на переезде на улице de la Durance, в районе Notre-Dame-des-Laurentides.

Чтобы вызволить застрявшую машину пришлось вызвать два тягача, которые с натугой и после получаса усилий сумели автомобиль вызволить. Главная опасность операции заключалось в боязни работников повредить сам виадук (по которому, разумеется, на время аварии движение было прекращено на несколько часов). Прибывший на место происшествие инспектор Министерства транспорта провёл инспекцию полотна дороги и опор, и только после этого движение открыли.

Во время происшествия никто не пострадал. Но любопытно и то, что пострадавший самосвал перевозит мусор на свалку. И хорошо ещё, что в момент аварии машина была пустой, а то бы мусор изящно распластался бы по шоссе.

Как ни странно может показаться, но аварии с грузовиками, водители которых не рассчитали высоту моста или просто забыли опустить кузов, случаются всюду и регулярно. Странно, но вот такая наша обыденная действительность.