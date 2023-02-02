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Новости Авторы Меган Хорхенсен Эффектная авария в городе Квебек: Самосвал пытался побороть виадук
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Злополучный самосвал. Фотография Марка Вальер, агенство QMI.

Эффектная авария в городе Квебек: Самосвал пытался побороть виадук

Megan Jorgensen Фев 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 74 Просмотров

Самосвал пытался проехать под мостом, который для него оказался слишком низким

Авария в городе Квебек обошлась без жертв, и даже мост не пострадал, но авария впечатляющая, надо признать.

В Квебек-граде в среду, 1 февраля, произошла впечатляющая авария — водитель самосвала, который проезжал под виадуком под шоссе Laurentienne, не рассчитал высоту, в результате чего кузов застрял, а сам грузовик, проехав ещё несколько метров, пока позволил застрявший кузов, встал на задние колеса. Судя по всему, не вписался самосвал из-за надстроенной над кузовом верхней панели. Инцидент произошёл на переезде на улице de la Durance, в районе Notre-Dame-des-Laurentides.

Чтобы вызволить застрявшую машину пришлось вызвать два тягача, которые с натугой и после получаса усилий сумели автомобиль вызволить. Главная опасность операции заключалось в боязни работников повредить сам виадук (по которому, разумеется, на время аварии движение было прекращено на несколько часов). Прибывший на место происшествие инспектор Министерства транспорта провёл инспекцию полотна дороги и опор, и только после этого движение открыли.

Во время происшествия никто не пострадал. Но любопытно и то, что пострадавший самосвал перевозит мусор на свалку. И хорошо ещё, что в момент аварии машина была пустой, а то бы мусор изящно распластался бы по шоссе.

Как ни странно может показаться, но аварии с грузовиками, водители которых не рассчитали высоту моста или просто забыли опустить кузов, случаются всюду и регулярно. Странно, но вот такая наша обыденная действительность.

 

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