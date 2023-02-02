В Канаде разработали нейросеть для поиска внеземного разума

Программа поиска внеземного разума (SETI) существует уже несколько десятилетий, но в последнее время беспроводные технологии серьезно осложнили поиск. Поэтому было решено привлечь нейронные сети.

Программа поиска внеземного разума (SETI) существует уже несколько десятилетий, но в последнее время беспроводные технологии серьезно осложнили поиск. Поэтому было решено привлечь нейронные сети.

Специалисты обучали их на различных сигналах, чтобы нейросети могли анализировать сигналы из космоса и искать аномалии. Это было сделано в рамках проекта под руководством Питера Ма, студента третьего курса физико-математического факультета Университета Торонто. В качестве материала для обучения использовались данные наблюдений за 820 звездами — всего около 115 миллионов фрагментов.

Сама нейронная сеть использовала библиотеку машинного обучения TensorFlow и библиотеку Python Keras. В результате анализа было обнаружено восемь сигналов, которые не были зафиксированы в предыдущих исследованиях. Ученые считают, что использование нейронных сетей может улучшить обнаружение внеземных сигналов, хотя они еще не прокомментировали полученные результаты.

«Цель SETI — найти доказательства существования разумной жизни в космосе через «технологические сигнатуры», созданные технологией ученых. Обнаружение четкой технологической сигнатуры доказало бы существование внеземного разума, поэтому оно имеет большое значение как для ученых, так и для широкой общественности», — заявили исследователи.

Отметим, что нейросети используются и в других отраслях науки, а также для генерации текстов, изображений и другого контента.