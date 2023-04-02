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Баклажаны.

Несколько рецептов блюд с баклажанами

Megan Jorgensen Апр 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 52 Просмотров

Баклажаны и рецепты блюд с баклажанами

Несколько слов о баклажаных и рецепты: Баклажаны вегетарианские, цыплёнок с баклажанами,  пирог с баклажанами и баклажаны по-корейски.

Баклажаны – птица осенняя. Созревают к августу. Но сегодня это уже не имеет значения, потому как отовсюду их вам доставят.

Ещё баклажаны называют часто “синенькими”, из-за цвета – сине-фиолетового, с блестящим отливом. Да чего рассказывать, кто не видел баклажан, тот агент влияния Марса, потому как назовите мне ту обитель, где мужик баклажаны не выращивает…

Сортов у баклажана тоже не счесть. Однако, есть махонькие баклажанчики – с ладошку ребенка, а есть и крупные – с кило и больше.

Едят баклажаны только спелыми. Степень зрелости проверяется легко: нажмите пальцем на плод. Если тот созрел, то легко проминается.

Калорий в баклажане мало, одноко, как многие знают, при его готовке используется много масла – его жарят, тушат, а он это масло очень впитывает из-за своей консистенции. Посему получается достаточно жирно и посему баклажаны считаются пищей тяжелой, не ко сну.

Советуют запекать баклажаны в гриле – и вкус усиливается, и аромат, и калорий мало. И советуют заправить перцем, солью – они нейтрализуют горечь. Как правило, надо посолить и подержать минут двадцать, чтобы пропитался плод. Потом можно просто жарить на сковороде в оливковом масле.

Готовить с кожицей или нет? Кто-то с кожицей готовит. Некоторые её удаляют.

Часто баклажаны готовят с помидорами, часто добавляют чеснок. Ну, и икра баклажанная очень вкусна, как и маринованные баклажаны.

Напоследок совет: Чтобы баклажаны были посветлее, надо их полить буквально каплями лимонного сока.

Баклажаны вегетарианские

Вегетарианская еда. Говорят, архи-полезна для здоровья. Врачи рекомендуют.

Нам пригодятся:

  • Три средних баклажана
  • Три яйца
  • Три помидора
  • Полстакана оливкового масла
  • Граммов 100 тёртой брынзы (фета – модное слово) или мягкого сыра
  • Соль, перец черный

Готовим:

  1. Баклажаны промываем, режем ломтиками и кружочками, заливаем холодной водой, солим и оставляем на час для удаления горечи
  2. Воду сливаем, баклажаны слегка обсушиваем салфеткой
  3. Кладем их на сковороду и обжариваем на среднем огне в оливковом масле, регулярно помешивая
  4. Достаем баклажаны со сковороды, кладем в эту же сковороду три помидора, которые предварительно мелко нарезаем
  5. Тушим помидоры минут 5-7, иногда перемешивая
  6. Вновь добавляем баклажаны в эту сковороду и продолжаем тушить минуты три
  7. Отдельно взбиваем яйца с брынзой (фетой) и заливаем баклажаны с помидорами
  8. Перемешиваем, не убавляя огонь, даем минутку – дабы загустело, выключаем огонь.

Цыплёнок с баклажанами

Как известно, в древние времена белье гладили не только утюгом, но и скалкой – это такая круглая деревяшка, и рубелем – рифленой доской. С тех пор и пошло выражение, – “не мытьем, так катаньем. К чему мы это? А к тому, что грустно жить на свете. Если бы не известный повар Пордюр (кстати, шетландский негр – вырос на Шетландских островах, живёт в Монреале, куда перевезен в отрочестве), так вообще печально стало жить. Благо, хоть Пордюр рецептами изысканных лакомств радует.

Готовим цыпленка с баклажанами по-пордюровски:

  • Полкило баклажанов нарезаем ломтиками толщиной до сантиметра, после чего солим и оставляем на часок в сторонке, а затем выделившийся сок сливаем – с ним уйдет горечь
  • Пока баклажаны настаиваются, моем, чистим и режем на порционные куски тушку цыпленка примерно в полтора килограмма
  • В глубокой сковороде растапливаем на оливковом масле граммов 40 шпика или жирной ветчины, подрумяниваем в ней лук – примерно одна средняя луковица, мелко рубленая, а также чеснок – пару долек, тоже мелко порубить или накрошить
  • Заливаем сюда же еще три столовые ложки оливкового масла и кладем цыпленка, жарим на среднем огне минут десять под крышкой
  • Заливаем теперь в смесь половину стакана белого вина, размешиваем, продложаем жарить еще минут десять
  • Кладем граммов триста мякоти помидоров, перчим, солим по надобности, накрываем крышкой, убавляем огонь до малого, продолжаем тушить
  • Баклажаны обжариваем в паре ложек оливкового масла на другой сковороде минут пять (средний огонь) и добавляем их к цыпленку, размешиваем и тушим до готовности
  • В завершение, когда блюдо готово, густо посыпаем петрушкой.
  • Подается цыпленок с баклажанами в горячем виде.

Пирог с баклажанами

Домашний пирог с баклажанами – вкуснейшая вещь. Одно непонятно, почему редко готовят. Баклажаны жаль, что ли?

Приступим:

Для теста:

  • 300 граммов муки
  • 150 граммов масла сливочного
  • 1 чайная ложечка соли
  • Холодная вода, чтобы замешивать тесто

Для начинки:

  1. Четыре средних баклажана
  2. Две небольших луковицы
  3. Чайная ложечка мелкорубленого или тертого чесночка
  4. Масло растительное
  5. Соль, черный перец молотый
  6. 50 граммов тертого сыра
  7. 100 граммов помидоров (лучше сушеных)
  8. 3 яйца
  9. 100 граммов сметаны

Готовим пирог с баклажанами:

Сначала готовим тесто: Смешиваем муку, холодное масло, рубленое кусочками, соль и холодную воду по наитию, замешиваем до однородной массы и оставляем в холодильнике на полчаса. После этого скалкой раскатываем тесто и укладываем в огнеупорную форму, смазанную маслом и посыпанную слегка мукой. Ставим в холодильник, пока готовим начинку.

Начинка:

  1. Режем баклажаны кубиками
  2. Мелко рубим лук
  3. Приспускаем лук, баклажаны и молотый чеснок в сковороде, на растительном масле
  4. Перекладываем в миску, солим, перчим, охлаждаем
  5. Теперь добавляем в смесь тертый сыр и сушеные томаты, мелко рубленые (их можно подержать в горячей воде)
  6. Смешиваем яйца со сметаной
  7. Выкладываем начинку на тесто ровным слоем
  8. Смазываем смесью яиц со сметаной
  9. Нагреваем духовку до 180 градусов по Цельсию и выпекаем минут сорок – до готовности

Баклажаны по-корейски

Вам понадобится:

  • 1килограмм баклажанов
  • огурец
  • стручок красного перца
  • две морковки
  • один пучок укропа
  • 7-8 зубчиков чеснока
  • пара  столовых ложек растительного масла
  •  две луковицы
  • 2 чайные ложки 70% эссенции или 5-6 столовых ложек 5% уксуса
  • 2 чайные ложки молотого кориандра
  • 1 чайная ложка сладкой паприки
  • Острый красный перец по вкусу
  • 1,5 чайной ложки сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 столовой ложки соевого соуса

Как готовить:

  1. Нарезать баклажаны не мелко в размер указательного пальца.
  2. Взять пятилитровую кастрюлю и поставить их варить. С момента закипания ровно 3 минуты
  3. Слить воду, поставить кастрюлю под кран с холодной водой на 1-2 минуты и как следует отжать каждый пальчик баклажана, чтоб он полностью освободился от воды !!!!!!, но не надо их давить сквозь пальцы (надеюсь все понятно расписала)
  4. В отдельную миску
  5. Натереть морковку на корейской тёрке
  6. Нарезать огурчик
  7. Нарезать перец
  8. Добавить отжатые баклажаны
  9. Нашинковать мелко укроп
  10. Добавить чеснок
  11. Добавить все приправы и заправки
  12. Отдельно обжарить лук до золотого красивого цвета и в горячем виде отправить в салат, после чего поставить на ночь в холодильник !
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