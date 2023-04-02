Баклажаны и рецепты блюд с баклажанами
Баклажаны – птица осенняя. Созревают к августу. Но сегодня это уже не имеет значения, потому как отовсюду их вам доставят.
Ещё баклажаны называют часто “синенькими”, из-за цвета – сине-фиолетового, с блестящим отливом. Да чего рассказывать, кто не видел баклажан, тот агент влияния Марса, потому как назовите мне ту обитель, где мужик баклажаны не выращивает…
Сортов у баклажана тоже не счесть. Однако, есть махонькие баклажанчики – с ладошку ребенка, а есть и крупные – с кило и больше.
Едят баклажаны только спелыми. Степень зрелости проверяется легко: нажмите пальцем на плод. Если тот созрел, то легко проминается.
Калорий в баклажане мало, одноко, как многие знают, при его готовке используется много масла – его жарят, тушат, а он это масло очень впитывает из-за своей консистенции. Посему получается достаточно жирно и посему баклажаны считаются пищей тяжелой, не ко сну.
Советуют запекать баклажаны в гриле – и вкус усиливается, и аромат, и калорий мало. И советуют заправить перцем, солью – они нейтрализуют горечь. Как правило, надо посолить и подержать минут двадцать, чтобы пропитался плод. Потом можно просто жарить на сковороде в оливковом масле.
Готовить с кожицей или нет? Кто-то с кожицей готовит. Некоторые её удаляют.
Часто баклажаны готовят с помидорами, часто добавляют чеснок. Ну, и икра баклажанная очень вкусна, как и маринованные баклажаны.
Напоследок совет: Чтобы баклажаны были посветлее, надо их полить буквально каплями лимонного сока.
Баклажаны вегетарианские
Вегетарианская еда. Говорят, архи-полезна для здоровья. Врачи рекомендуют.
Нам пригодятся:
- Три средних баклажана
- Три яйца
- Три помидора
- Полстакана оливкового масла
- Граммов 100 тёртой брынзы (фета – модное слово) или мягкого сыра
- Соль, перец черный
Готовим:
- Баклажаны промываем, режем ломтиками и кружочками, заливаем холодной водой, солим и оставляем на час для удаления горечи
- Воду сливаем, баклажаны слегка обсушиваем салфеткой
- Кладем их на сковороду и обжариваем на среднем огне в оливковом масле, регулярно помешивая
- Достаем баклажаны со сковороды, кладем в эту же сковороду три помидора, которые предварительно мелко нарезаем
- Тушим помидоры минут 5-7, иногда перемешивая
- Вновь добавляем баклажаны в эту сковороду и продолжаем тушить минуты три
- Отдельно взбиваем яйца с брынзой (фетой) и заливаем баклажаны с помидорами
- Перемешиваем, не убавляя огонь, даем минутку – дабы загустело, выключаем огонь.
Цыплёнок с баклажанами
Как известно, в древние времена белье гладили не только утюгом, но и скалкой – это такая круглая деревяшка, и рубелем – рифленой доской. С тех пор и пошло выражение, – “не мытьем, так катаньем. К чему мы это? А к тому, что грустно жить на свете. Если бы не известный повар Пордюр (кстати, шетландский негр – вырос на Шетландских островах, живёт в Монреале, куда перевезен в отрочестве), так вообще печально стало жить. Благо, хоть Пордюр рецептами изысканных лакомств радует.
Готовим цыпленка с баклажанами по-пордюровски:
- Полкило баклажанов нарезаем ломтиками толщиной до сантиметра, после чего солим и оставляем на часок в сторонке, а затем выделившийся сок сливаем – с ним уйдет горечь
- Пока баклажаны настаиваются, моем, чистим и режем на порционные куски тушку цыпленка примерно в полтора килограмма
- В глубокой сковороде растапливаем на оливковом масле граммов 40 шпика или жирной ветчины, подрумяниваем в ней лук – примерно одна средняя луковица, мелко рубленая, а также чеснок – пару долек, тоже мелко порубить или накрошить
- Заливаем сюда же еще три столовые ложки оливкового масла и кладем цыпленка, жарим на среднем огне минут десять под крышкой
- Заливаем теперь в смесь половину стакана белого вина, размешиваем, продложаем жарить еще минут десять
- Кладем граммов триста мякоти помидоров, перчим, солим по надобности, накрываем крышкой, убавляем огонь до малого, продолжаем тушить
- Баклажаны обжариваем в паре ложек оливкового масла на другой сковороде минут пять (средний огонь) и добавляем их к цыпленку, размешиваем и тушим до готовности
- В завершение, когда блюдо готово, густо посыпаем петрушкой.
- Подается цыпленок с баклажанами в горячем виде.
Пирог с баклажанами
Домашний пирог с баклажанами – вкуснейшая вещь. Одно непонятно, почему редко готовят. Баклажаны жаль, что ли?
Приступим:
Для теста:
- 300 граммов муки
- 150 граммов масла сливочного
- 1 чайная ложечка соли
- Холодная вода, чтобы замешивать тесто
Для начинки:
- Четыре средних баклажана
- Две небольших луковицы
- Чайная ложечка мелкорубленого или тертого чесночка
- Масло растительное
- Соль, черный перец молотый
- 50 граммов тертого сыра
- 100 граммов помидоров (лучше сушеных)
- 3 яйца
- 100 граммов сметаны
Готовим пирог с баклажанами:
Сначала готовим тесто: Смешиваем муку, холодное масло, рубленое кусочками, соль и холодную воду по наитию, замешиваем до однородной массы и оставляем в холодильнике на полчаса. После этого скалкой раскатываем тесто и укладываем в огнеупорную форму, смазанную маслом и посыпанную слегка мукой. Ставим в холодильник, пока готовим начинку.
Начинка:
- Режем баклажаны кубиками
- Мелко рубим лук
- Приспускаем лук, баклажаны и молотый чеснок в сковороде, на растительном масле
- Перекладываем в миску, солим, перчим, охлаждаем
- Теперь добавляем в смесь тертый сыр и сушеные томаты, мелко рубленые (их можно подержать в горячей воде)
- Смешиваем яйца со сметаной
- Выкладываем начинку на тесто ровным слоем
- Смазываем смесью яиц со сметаной
- Нагреваем духовку до 180 градусов по Цельсию и выпекаем минут сорок – до готовности
Баклажаны по-корейски
Вам понадобится:
- 1килограмм баклажанов
- огурец
- стручок красного перца
- две морковки
- один пучок укропа
- 7-8 зубчиков чеснока
- пара столовых ложек растительного масла
- две луковицы
- 2 чайные ложки 70% эссенции или 5-6 столовых ложек 5% уксуса
- 2 чайные ложки молотого кориандра
- 1 чайная ложка сладкой паприки
- Острый красный перец по вкусу
- 1,5 чайной ложки сахара
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовой ложки соевого соуса
Как готовить:
- Нарезать баклажаны не мелко в размер указательного пальца.
- Взять пятилитровую кастрюлю и поставить их варить. С момента закипания ровно 3 минуты
- Слить воду, поставить кастрюлю под кран с холодной водой на 1-2 минуты и как следует отжать каждый пальчик баклажана, чтоб он полностью освободился от воды !!!!!!, но не надо их давить сквозь пальцы (надеюсь все понятно расписала)
- В отдельную миску
- Натереть морковку на корейской тёрке
- Нарезать огурчик
- Нарезать перец
- Добавить отжатые баклажаны
- Нашинковать мелко укроп
- Добавить чеснок
- Добавить все приправы и заправки
- Отдельно обжарить лук до золотого красивого цвета и в горячем виде отправить в салат, после чего поставить на ночь в холодильник !