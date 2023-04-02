Баклажаны и рецепты блюд с баклажанами

Несколько слов о баклажаных и рецепты: Баклажаны вегетарианские, цыплёнок с баклажанами, пирог с баклажанами и баклажаны по-корейски.

Баклажаны – птица осенняя. Созревают к августу. Но сегодня это уже не имеет значения, потому как отовсюду их вам доставят.

Ещё баклажаны называют часто “синенькими”, из-за цвета – сине-фиолетового, с блестящим отливом. Да чего рассказывать, кто не видел баклажан, тот агент влияния Марса, потому как назовите мне ту обитель, где мужик баклажаны не выращивает…

Сортов у баклажана тоже не счесть. Однако, есть махонькие баклажанчики – с ладошку ребенка, а есть и крупные – с кило и больше.

Едят баклажаны только спелыми. Степень зрелости проверяется легко: нажмите пальцем на плод. Если тот созрел, то легко проминается.

Калорий в баклажане мало, одноко, как многие знают, при его готовке используется много масла – его жарят, тушат, а он это масло очень впитывает из-за своей консистенции. Посему получается достаточно жирно и посему баклажаны считаются пищей тяжелой, не ко сну.

Советуют запекать баклажаны в гриле – и вкус усиливается, и аромат, и калорий мало. И советуют заправить перцем, солью – они нейтрализуют горечь. Как правило, надо посолить и подержать минут двадцать, чтобы пропитался плод. Потом можно просто жарить на сковороде в оливковом масле.

Готовить с кожицей или нет? Кто-то с кожицей готовит. Некоторые её удаляют.

Часто баклажаны готовят с помидорами, часто добавляют чеснок. Ну, и икра баклажанная очень вкусна, как и маринованные баклажаны.

Напоследок совет: Чтобы баклажаны были посветлее, надо их полить буквально каплями лимонного сока.

Баклажаны вегетарианские

Вегетарианская еда. Говорят, архи-полезна для здоровья. Врачи рекомендуют.

Нам пригодятся:

Три средних баклажана

Три яйца

Три помидора

Полстакана оливкового масла

Граммов 100 тёртой брынзы (фета – модное слово) или мягкого сыра

Соль, перец черный

Готовим:

Баклажаны промываем, режем ломтиками и кружочками, заливаем холодной водой, солим и оставляем на час для удаления горечи Воду сливаем, баклажаны слегка обсушиваем салфеткой Кладем их на сковороду и обжариваем на среднем огне в оливковом масле, регулярно помешивая Достаем баклажаны со сковороды, кладем в эту же сковороду три помидора, которые предварительно мелко нарезаем Тушим помидоры минут 5-7, иногда перемешивая Вновь добавляем баклажаны в эту сковороду и продолжаем тушить минуты три Отдельно взбиваем яйца с брынзой (фетой) и заливаем баклажаны с помидорами Перемешиваем, не убавляя огонь, даем минутку – дабы загустело, выключаем огонь.

Цыплёнок с баклажанами

Как известно, в древние времена белье гладили не только утюгом, но и скалкой – это такая круглая деревяшка, и рубелем – рифленой доской. С тех пор и пошло выражение, – “не мытьем, так катаньем. К чему мы это? А к тому, что грустно жить на свете. Если бы не известный повар Пордюр (кстати, шетландский негр – вырос на Шетландских островах, живёт в Монреале, куда перевезен в отрочестве), так вообще печально стало жить. Благо, хоть Пордюр рецептами изысканных лакомств радует.

Готовим цыпленка с баклажанами по-пордюровски:

Полкило баклажанов нарезаем ломтиками толщиной до сантиметра, после чего солим и оставляем на часок в сторонке, а затем выделившийся сок сливаем – с ним уйдет горечь

Пока баклажаны настаиваются, моем, чистим и режем на порционные куски тушку цыпленка примерно в полтора килограмма

В глубокой сковороде растапливаем на оливковом масле граммов 40 шпика или жирной ветчины, подрумяниваем в ней лук – примерно одна средняя луковица, мелко рубленая, а также чеснок – пару долек, тоже мелко порубить или накрошить

Заливаем сюда же еще три столовые ложки оливкового масла и кладем цыпленка, жарим на среднем огне минут десять под крышкой

Заливаем теперь в смесь половину стакана белого вина, размешиваем, продложаем жарить еще минут десять

Кладем граммов триста мякоти помидоров, перчим, солим по надобности, накрываем крышкой, убавляем огонь до малого, продолжаем тушить

Баклажаны обжариваем в паре ложек оливкового масла на другой сковороде минут пять (средний огонь) и добавляем их к цыпленку, размешиваем и тушим до готовности

В завершение, когда блюдо готово, густо посыпаем петрушкой.

Подается цыпленок с баклажанами в горячем виде.

Пирог с баклажанами

Домашний пирог с баклажанами – вкуснейшая вещь. Одно непонятно, почему редко готовят. Баклажаны жаль, что ли?

Приступим:

Для теста:

300 граммов муки

150 граммов масла сливочного

1 чайная ложечка соли

Холодная вода, чтобы замешивать тесто

Для начинки:

Четыре средних баклажана Две небольших луковицы Чайная ложечка мелкорубленого или тертого чесночка Масло растительное Соль, черный перец молотый 50 граммов тертого сыра 100 граммов помидоров (лучше сушеных) 3 яйца 100 граммов сметаны

Готовим пирог с баклажанами:

Сначала готовим тесто: Смешиваем муку, холодное масло, рубленое кусочками, соль и холодную воду по наитию, замешиваем до однородной массы и оставляем в холодильнике на полчаса. После этого скалкой раскатываем тесто и укладываем в огнеупорную форму, смазанную маслом и посыпанную слегка мукой. Ставим в холодильник, пока готовим начинку.

Начинка:

Режем баклажаны кубиками Мелко рубим лук Приспускаем лук, баклажаны и молотый чеснок в сковороде, на растительном масле Перекладываем в миску, солим, перчим, охлаждаем Теперь добавляем в смесь тертый сыр и сушеные томаты, мелко рубленые (их можно подержать в горячей воде) Смешиваем яйца со сметаной Выкладываем начинку на тесто ровным слоем Смазываем смесью яиц со сметаной Нагреваем духовку до 180 градусов по Цельсию и выпекаем минут сорок – до готовности

Баклажаны по-корейски

Вам понадобится:

1килограмм баклажанов

огурец

стручок красного перца

две морковки

один пучок укропа

7-8 зубчиков чеснока

пара столовых ложек растительного масла

две луковицы

2 чайные ложки 70% эссенции или 5-6 столовых ложек 5% уксуса

2 чайные ложки молотого кориандра

1 чайная ложка сладкой паприки

Острый красный перец по вкусу

1,5 чайной ложки сахара

1 чайная ложка соли

2 столовой ложки соевого соуса

Как готовить:

Нарезать баклажаны не мелко в размер указательного пальца. Взять пятилитровую кастрюлю и поставить их варить. С момента закипания ровно 3 минуты Слить воду, поставить кастрюлю под кран с холодной водой на 1-2 минуты и как следует отжать каждый пальчик баклажана, чтоб он полностью освободился от воды !!!!!!, но не надо их давить сквозь пальцы (надеюсь все понятно расписала) В отдельную миску Натереть морковку на корейской тёрке Нарезать огурчик Нарезать перец Добавить отжатые баклажаны Нашинковать мелко укроп Добавить чеснок Добавить все приправы и заправки Отдельно обжарить лук до золотого красивого цвета и в горячем виде отправить в салат, после чего поставить на ночь в холодильник !