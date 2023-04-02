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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсируем супругов: что важно показать в процессе спонсорства, на что обратить внимание и как избежать болезненных стереотипов в процессе рассмотрения?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсируем супругов: что важно показать в процессе спонсорства, на что обратить внимание и как избежать болезненных стереотипов в процессе рассмотрения?

Svitlana Matviyenko Апр 2, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 20 Просмотров

Чтобы одобрить спонсорство супругов, офицеры при рассмотрении применяют особый тест. Оказывается, оценивание отношений проходит через череду специфических показателей, каких именно?:

  • намерения сторон при заключении брака
  • длительность отношений
  • как ведут себя супруги по отношению к друг другу во время фазы встречания, во время помолвки и во время свадьбы
  • развитие событий, которые способствовали регистрации брака
  • насколько хорошо супруги узнали друг друга перед заключением брака
  • уровень частоты общения между супругами
  • уровень финансового обеспечения и взаимопомощи
  • понимание и разделение ответственности за ведение общего хозяйства и заботы о детях, если таковые имеются
  • уровень вовлеченности в социальную жизнь родственников со стороны обоих супругов
  • уровень знания повседневной жизни друг друга: знания привычек, режима, питания, религиозных верований и уклада семейной жизни.

Но! А что же делать, если брак ДОГОВОРНОЙ?

Все мы знаем, что в некоторых культурах нормально договариваться о заключении брака не зная друг друга. В первую очередь здесь принимается во внимание социальный статус будущих супругов, одна и та же культура и одинаковые взгляды на создание семьи и воспитание детей. Что же делать, что этих отношений нет, но брак заключен? Спонсировать невозможно?

В недавнем решении суда было вынесена поправка в закон, что пункт о романтических отношениях может отсутствовать в пакете на спонсорство, если в культуре аппликанта такие виды брака полностью нормальны)))

 

Также, обратите особое внимание на повторный брак между уже ранее будучи женатыми супругами. В этих случаях, высока вероятность, что офицер подумает, что брак заключен с целью получения иммиграционного статуса. И несмотря на наличие общих детей, а вследствие и общих интересов, эти пакеты сложнее чем стандартные.

Если вам нужна консультация по иммиграции или по спонсированию супруга в частности, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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