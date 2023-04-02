Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсируем супругов: что важно показать в процессе спонсорства, на что обратить внимание и как избежать болезненных стереотипов в процессе рассмотрения?

Чтобы одобрить спонсорство супругов, офицеры при рассмотрении применяют особый тест. Оказывается, оценивание отношений проходит через череду специфических показателей, каких именно?:

намерения сторон при заключении брака

длительность отношений

как ведут себя супруги по отношению к друг другу во время фазы встречания, во время помолвки и во время свадьбы

развитие событий, которые способствовали регистрации брака

насколько хорошо супруги узнали друг друга перед заключением брака

уровень частоты общения между супругами

уровень финансового обеспечения и взаимопомощи

понимание и разделение ответственности за ведение общего хозяйства и заботы о детях, если таковые имеются

уровень вовлеченности в социальную жизнь родственников со стороны обоих супругов

уровень знания повседневной жизни друг друга: знания привычек, режима, питания, религиозных верований и уклада семейной жизни.

Но! А что же делать, если брак ДОГОВОРНОЙ?

Все мы знаем, что в некоторых культурах нормально договариваться о заключении брака не зная друг друга. В первую очередь здесь принимается во внимание социальный статус будущих супругов, одна и та же культура и одинаковые взгляды на создание семьи и воспитание детей. Что же делать, что этих отношений нет, но брак заключен? Спонсировать невозможно?

В недавнем решении суда было вынесена поправка в закон, что пункт о романтических отношениях может отсутствовать в пакете на спонсорство, если в культуре аппликанта такие виды брака полностью нормальны)))

Также, обратите особое внимание на повторный брак между уже ранее будучи женатыми супругами. В этих случаях, высока вероятность, что офицер подумает, что брак заключен с целью получения иммиграционного статуса. И несмотря на наличие общих детей, а вследствие и общих интересов, эти пакеты сложнее чем стандартные.

Если вам нужна консультация по иммиграции или по спонсированию супруга в частности, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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