Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Начинается генеральная уборка Монреаля. Дожили!
Montreal
Панорама Монреаля.

Начинается генеральная уборка Монреаля. Дожили!

Megan Jorgensen Апр 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Хорошие новости Оставить комментарий 58 Просмотров

Монреаль утопает в грязи, но мэрия клянётся город почистить к середине мая

Начинается весеннее наступление трудящихся на монреалькую грязь и захламлённость улиц. И город превратится в сверкающую чистейшую витрину!

Монреальцам не надо рассказывать, что город захламлён — всюду обрывки бумаг, обрывки одежды (кто выкидывает брюки или оставляет на тротуаре туфли, сложно понять, но наблюдаются такие картины регулярно. Если валяющиеся сиротливо руковички, перчатки и шарфы ещё можно пояснить, но вот юбки и брюки, проступающие на поверхность благодаря тающему снегу, это уже непостижимо.

Но благую весть принесла нам монреальская мэрия — в ближайшие дни, как только снег сойдёт окончательно (напомним, что последний раз снег выпал 31 марта), город решительно и непреклонно займётся генеральной уборкой. Даже не дожидаясь 22 апреля ! (молодёжь, наверняка, и не поняла, при чём тут 22 апреля. Пожившие — расскажите им про ленинские субботники, когда все советские люди, от мала до велика, выбирались на улицы и чистили их от накопившейся за зиму грязи).

Монреаль обещает выделить на уборку тысячу сотредников всех подразделений мэрии, а убирать город будут аж шесть недель, до середины мая! К этой тысячи сотрудников присоединятся и работники частных фирм, которые помогут вывезти кучи мусора, который будут складировать в ходе уборки.

Всего на острове Монреаль будут очищены 41 тысяча километров проезжей части улиц, 6500 километров тротуаров и полторы тысячи больших и маленьких городских скверов и парков.

Городская администрация сурово предупреждает всех автомобилистов, что запрет на парковку в определённые часы и дни должен соблюдаться строго, так как по улицам будут ездить многочисленные уборчные машины. Посему монреальцев призывают проявлять сознательность и помочь городским службам отполировать город до блеска.

Мэрия просит всех жителей обратить внимание на газоны перед их домами и убрать мусор. Жителей также просят сообщать в адмиинстрацию об уродливых граффити на стенах, чтобы эту мазню уборщики могли удалить. Связаться с администрацией можно через приложение Montréal Service aux citoyens.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*