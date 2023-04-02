Монреаль утопает в грязи, но мэрия клянётся город почистить к середине мая

Начинается весеннее наступление трудящихся на монреалькую грязь и захламлённость улиц. И город превратится в сверкающую чистейшую витрину!

Монреальцам не надо рассказывать, что город захламлён — всюду обрывки бумаг, обрывки одежды (кто выкидывает брюки или оставляет на тротуаре туфли, сложно понять, но наблюдаются такие картины регулярно. Если валяющиеся сиротливо руковички, перчатки и шарфы ещё можно пояснить, но вот юбки и брюки, проступающие на поверхность благодаря тающему снегу, это уже непостижимо.

Но благую весть принесла нам монреальская мэрия — в ближайшие дни, как только снег сойдёт окончательно (напомним, что последний раз снег выпал 31 марта), город решительно и непреклонно займётся генеральной уборкой. Даже не дожидаясь 22 апреля ! (молодёжь, наверняка, и не поняла, при чём тут 22 апреля. Пожившие — расскажите им про ленинские субботники, когда все советские люди, от мала до велика, выбирались на улицы и чистили их от накопившейся за зиму грязи).

Монреаль обещает выделить на уборку тысячу сотредников всех подразделений мэрии, а убирать город будут аж шесть недель, до середины мая! К этой тысячи сотрудников присоединятся и работники частных фирм, которые помогут вывезти кучи мусора, который будут складировать в ходе уборки.

Всего на острове Монреаль будут очищены 41 тысяча километров проезжей части улиц, 6500 километров тротуаров и полторы тысячи больших и маленьких городских скверов и парков.

Городская администрация сурово предупреждает всех автомобилистов, что запрет на парковку в определённые часы и дни должен соблюдаться строго, так как по улицам будут ездить многочисленные уборчные машины. Посему монреальцев призывают проявлять сознательность и помочь городским службам отполировать город до блеска.

Мэрия просит всех жителей обратить внимание на газоны перед их домами и убрать мусор. Жителей также просят сообщать в адмиинстрацию об уродливых граффити на стенах, чтобы эту мазню уборщики могли удалить. Связаться с администрацией можно через приложение Montréal Service aux citoyens.