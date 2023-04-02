Не самое большое повышение цен на спиртные напитки в Канаде и в Квебеке, но всё же неприятно

Федеральный акцизный налог на алкоголь повысился на 2% и, таким образом, цена на все спиртные напитки повысилась, хотя в теории незначительно.

Некоторые средства массовой информации подают, как самую важную новость дня сообщение о «росте цен на спитные напитки, что резко ударит по карману потребителя». Но что мы видим на самом деле? Да, с 1 апреля цена на алкоголь повысились. Но общий рост цен составляет в среднем 0.1% от прежней цены, то есть, примерно цена одной бутылки выросла на 5 центов.

О повышении акцизов на алкоголь было объявлено в канадском федеральном бюджете нынешнего финансового года. По первоначальным прикидкам, предполагалось повышение акцизного налога на 6,3%, но буквально в последний момент правительство Канады решило иначе, и акцизы повысились лишь на 2%. Но так как акцизы составляют меньшую долю от общей стоимости спиртного для конечного потребителя, то общее повышение цены и составляет 5 центов в среднем на бутылку (понятно, что объёмы бутылок разные, цены на разные виды алкоголя тоже разные, но общая тенденция понятна).

Хотя нынешнее повышение налога весьма незначительно, напомним, что обычный налог на спиртное в Квебеке составляет почти 24% от стоимости вина и более 32% от стоимости крепких напитков (водки, виски, рома и т. д.).

Что касается пива, его цена тоже повышается — ящик в 60 банок пива теперь станет дороже на 5 долларов, то есть, каждая банка станет дороже примерно на 8 центов.

Но все эти цифры, не более, чем прикидки. Продавцы всех уровней могут воспользоваться возможностью свалить всё на налоги и повысить цену ещё чуть-чуть в свою пользу, что понятно и логично, ничего не поделаешь.