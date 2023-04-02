Правительство Канады проспонсировало детский лагерь для трансвеститов

«Junior Drag Camp» для детей в возрасте от 7 до 11 лет и «Teen Drag Camp» для детей в возрасте от 12 до 17 лет организовал театр «Карусель».

«Junior Drag Camp» для детей в возрасте от 7 до 11 лет и «Teen Drag Camp» для детей в возрасте от 12 до 17 лет организовал театр «Карусель».

Сообщается, что таким образом местные органы власти стремятся подготовить детей к тому, чтобы они стали участниками шоу трансвеститов. На веб-сайте мероприятия утверждается, что оно «предназначено для всех», и призывает родителей задуматься о том, как они одеваются дома, а не на работе. Всем детям будет выдан «стартовый набор для макияжа».

Детей завлекают тем, что под руководством «некоторых известных и начинающих дрэг-артистов Ванкувера» они смогут «получить доступ к своей внутренней уверенности, показать свое истинное лицо и, возможно, даже выпустить эту внутреннюю диву!»

Согласно данным о грантах правительства Канады, с 2018 года театр «Карусель» получил почти 281 тыс. канадских долларов федерального финансирования. Театр также перечисляет несколько известных организаций в качестве сторонников. Тем не менее мероприятия трансвеститов с участием детей стали предметом горячих дискуссий в Канаде и других странах, причем одни поддерживают их, а другие выступают против.

При этом законодательные ограничения на мероприятия с участием трансвеститов в Канаде (там, где эти ограничения вообще есть) не распространяются на театры.