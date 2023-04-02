Вспышку сальмонеллеза в Соединенных Штатах могла вызвать обычная пшеничная мука

В Соединенных Штатах Америки в 11 штатах выявили больных сальмонеллезом, есть пациенты, которых пришлось госпитализировать

Американские власти вместе со специалистами санэпиднадзора расследуют вспышку сальмонеллеза. По предварительной версии причиной инфекции могла стать мука.

«В 11 штатах выявлены 12 случаев кишечной инфекции, трое пациентов госпитализированы. “Следствие работает над тем, чтобы определить конкретную торговую марку муки, связанную с этой вспышкой”, – говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что сальмонелла, бактерия-возбудитель сальмонеллеза, может присутствовать в любой муке, и призывают “не есть и не играть” с мукой или сырым тестом», – сообщают медслужбы.

Ранее граждан предупреждали о том, что главная опасность сальмонеллеза таится в немытой скорлупе куриных яиц.

Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжелого системного процесса (с поражением других органов и систем), и бактерионосительства без клинических проявлений. Заболевание распространено повсеместно, заразиться может человек любого возраста.