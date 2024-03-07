Недвижимость: Первая покупка

С вас берут тысячи, если не десятки тысяч долларов только за то, чтобы «приветствовать» вас в новом муниципалитете. Неважно, сколько раз вы покупаете недвижимость, каждый раз нужно платить этот налог.

В целом все идет очень хорошо, и атмосфера непринужденная, вплоть до последнего предложения, которое вам зачитает нотариус, если вы являетесь покупателем: «Муниципалитет вышлет вам в качестве приветствия счет на X тысяч долларов». Налог берется с высшей стоимости недвижимости, т.е. если цена покупки выше городской оценки, то налог, который в среднем составляет 1,5%, нужно заплатить от цены покупки. Например: цена дома 600 000$, а муниципальная оценка 550 000$, значит нужно заплатить налог с 600 000$, т.е. 8700$. Важно заплатить его в течение месяца после получения счета, иначе вам придется платить проценты по долгу.

Сразу хочу сказать, что начать инвестировать в недвижимость никогда не поздно. Как известно, 70% мультимиллионеров разбогатели на покупке-продаже недвижимости. Это был и остается одним из самых надежных надежных способов удачного вложения денег. Особенно в Канаде, где климат не позволяет жить под открытым небом и покупка дома — мечта каждой канадской семьи. Многие считают, что инвестировать в недвижимость могут те, кто располагает свободными (и немалыми) деньгами. Это не так! Если у вас есть желание работать в этом направлении, позвоните мне и я Вам более подробно расскажу, с чего нужно начать, чтобы появилась возможность покупки недвижимости.

Инвестиция — это когда на вас работают не ваши деньги, а деньги банка. Как вам уже возможно известно, рост продаж на рынке недвижимости, а также и рост цен продолжаются. По данным информационных источников статистика рынка недвижимости в Квебеке показывает, что за прошедшие полгода опять увеличилось число продаж и снова выросли цены по сравнению с этим же периодом 2017 года.

В среднем по Квебеку каждый 12-й дом был продан дороже, чем за него просили продавцы вначале. В некоторых районах Монреаля – это уже каждый 5-й дом. В основном это касается односемейных домов и плексов (многоквартирных домов). Конечно, всегда хочется поторговаться, купить за максимально возможно низкую цену. Если Вы видите, что это дом, который Вас устраивает по всем параметрам, не тяните с оффером, делайте его как можно скорее, чтобы быть единственным на него кандидатом и тогда продавец скорее всего согласится на Вашу цену. Но если Вы упустите момент, а продавец получит два или три оффера одновременно, тут уже будет не до торговли. В этом случае и дом не хочется упустить и появляются сомнения, что вы за него переплачиваете. Для этого и существуют риэлторы. С помощью поисковой риэлторской системы www.Centris.ca я покажу вам все проданные в этом месте дома за последний год и вам сразу станет ясно, правильную ли цену вы даете за дом с похожими характеристиками такими как: год постройки, количество спален, наличие гаража и пр.

Мои услуги для покупателей бесплатные. Моя работа — это не только помочь вам найти дом вашей мечты, но и подготовить все необходимые для покупки документы. Ведь как известно «Слово к делу не пришьешь!» и поэтому все условия и требования покупателя должны быть зафиксированы в документах на покупку, как например проверка почвы на бактерии, которые питаются железом и соответственно могут повредить трубы в доме, или наличия пирита в фундаменте, который может привести к многочисленным трещинам в стенах дома. Часто причиной продажи дома является покупка продавцом другого дома или кондо. Значит в документах должна быть обозначена дата подписания покупки и дата переезда, которые должны устраивать и продавца и покупателя. Зачастую они не совпадают. Тогда мне надо подсчитать компенсацию, которую продавец должен выплатить покупателю. Есть много тонкостей, о которых вы даже не подозреваете, но их отсутствие в документах на покупку дома может вам дорого обойтись в будущем.

С моим 20-летним опытом работы риэлтора вы будете в надежных руках и покупка дома останется в вашей памяти не как стрессовая ситуация с бессонными ночами, а как приятное и значительное событие в жизни.