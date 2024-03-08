Шесть человек погибли в результате стрельбы в столице Канады

В Оттаве, в результате стрельбы погибли шесть человек. В числе жертв четверо детей. Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого 7 марта.

Отдел расследования убийств полиции Оттавы проводит расследование смерти, а точнее – гибели, шести человек, чьи тела были обнаружены недавно, перед полуночью. Один человекЮ которого подозревают в содеянном, был задержан, и на данный момент нет непосредственной угрозы для общественной безопасности, как говорится в заявлении в полиции Оттавы в социальных сетях (бывш. Twitter).

Отмечается, что полиция отреагировала на вызов в службу 911 в 22:52 и обнаружила на месте вызова тела шести погибших.

Глава полиции Эрик Стаббс сообщил канадскому телеканалу CBC, что они погибли в результате массовой стрельбы.

На данный момент не подтверждены личности погибших.

Ранее, 4 марта, в Филадельфии произошла стрельба. Группа из 15-20 человек села в автобус, когда двое неизвестных подошли к остановке и открыли огонь. В результате один подросток погиб, еще четыре человека получили ранения. Согласно данным СМИ, было произведено около 40 выстрелов.

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