KartinaTV рекомендует к просмотру

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Видеотека Premier – Комедийный сериал «Камера мотор». Премьера!

Коля Виденин, работник видеосалона, случайно демонстрирует детям фильм для взрослых и, в результате, оказывается в колонии-поселении. Обладая глубоким знанием голливудских шедевров, он предлагает начальнику колонии совместно с заключенными переснимать эти фильмы. Быстро завоевав прозвище «Видик», Коля организует съемочную площадку прямо в пределах поселения, используя подручные средства. Однако майор, мечтающий о должности начальника, становится препятствием для команды заключенных-кинематографистов. Сможет ли Коля справиться с неожиданным «Голливудом» в зоне, где камера — тюремная, актер — всего лишь заключенный, и где вовсе не снимают киноленты?

Видеотека START – Фильм «Холоп 2». Премьера!

Продолжение комедии от Клима Шипенко, которая установила рекорд в российском прокате. Пройдя через опыт холопской жизни в декорациях XIX века, Гриша претерпел перемену в своей личности. Несправедливость вызывает у бывшего мажора глубокое негодование. Неожиданно на его пути появляется нахальная Катя. Мать-чиновница не в силах справиться с избалованной дочерью. Тем не менее, девушка не останется безнаказанной — однажды утром она проснется в ином времени, и история повторится…

Видеотека START – Сериал «Артист с большой дороги»

Неповторимый Юрий Стоянов появлятся в новой комедии от режиссера «Вампиров средней полосы». После отбывания своего третьего срока опытный вор по прозвищу Артист наконец-то выходит на свободу. Остается только вернуть украденное за годы, и его ждет избавление от криминального прошлого. Однако убежище оказывается в доме, где теперь проживает семья его сына. Единственный путь к заветным трофеям – использовать все свои таланты и предстать в роли няни для собственных внуков.

Видеотека Premier – Мультсериал «Белка и Стрелка. Тайны космоса»

Главные герои этого проекта – любознательные Рекс, Дина и Бублик. Их родители успешно покоряют космос, и малыши намерены последовать их примеру. Их главная мечта – отправиться в космос на ракете. Героев ожидает масса увлекательных приключений, каждое из которых будет учить их чему-то новому. Мультсериал также покажет маленьким зрителям, насколько важно слушаться родителей и помогать своим друзьям.

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