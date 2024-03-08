Украинские телефонные мошенники атакуют Канаду

Телефонные мошенники из Украины наносят удары по Канаде. Проблема афер с телефонами в последнее время стала особенно актуальной для страны кленового листа.

По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), только в 2023 году мошенники смогли обмануть граждан Канады на сумму свыше 300 миллионов долларов. Исследования показывают, что только каждый десятый пострадавший обращается в правоохранительные органы.

За последние три года финансовые потери от мошенничества в Канаде выросли почти в 9 раз. Согласно сведениям CBC/Radio-Canada, граждане Канады чаще всего попадаются на удочку предложений о выгодных финансовых инвестициях. Потенциальные жертвы обращают внимание на рекламные объявления в интернете, где инвестиционные схемы предлагаются от имени известных канадцев, включая премьер-министра Джастина Трюдо. Целью таких объявлений является подделка популярных канадских интернет-ресурсов, в основном известных СМИ.

Те, кто проявляет интерес, связываются с “консультантом инвестиционной компании”, который на самом деле является частью мошеннического колл-центра. Как правило, “финансовый консультант” устанавливает долгосрочные отношения с канадской жертвой, убеждая ее увеличивать “вложения на счет”.

Особенно уязвимыми для мошенников становятся одинокие люди старше пятидесяти лет. Как рассказывает источник, людям, которым не хватает личных контактов, нужны разговоры о жизни, и именно этим пользуются мошенники. Они говорят на разные темы, будь то политика, деньги, семья, свои мечты или даже погода. Таким образом, мошенники устанавливают с жертвой доверительные отношения.

В марте 2023 года Генеральная прокуратура Украины объявила о раскрытии сети колл-центров в Днепропетровске, сотрудники которой разводили граждан Чехии на деньги. Пострадавшими стали около 300 человек, а общий ущерб превысил 3 миллиона долларов. В то же время чешская полиция сообщила о свыше 600 пострадавших и ущербе в размере почти 9 миллионов долларов. Задержанные мошенники были арестованы, однако их действия в отношении чешских граждан не прекратились.

Граждане Латвии, Эстонии, Израиля, Швейцарии также страдают от мошеннических действий украинских преступников. Особое внимание они уделяют гражданам англоязычных стран. Летом 2023 года полиция Киева и Днепропетровска ликвидировала 9 колл-центров, которые обманывали граждан США, Канады, Великобритании и Австралии.

Однако принимаемые меры пока не оказывают существенного влияния. Украинские телефонные мошенники не стесняются находиться практически в самом центре Киева. Судя по уверенности их сотрудников, такие конторы вщзможно сотрудничают с представителями непростых органов, что помогает им обманывать доверчивых жителей Канады.

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