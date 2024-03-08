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Новости Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме

Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме

Виктория Христова Мар 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме отключены 49 Просмотров

Банк Канады ожидаемо сохраняет ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом за последние 23 года.

 

Такое решение наряду с ожиданиями аналитиков объявил регулятор, сообщает Trading Economics. Это уже пятое заседание подряд, когда Центральный банк Канады не меняет ставку.

Однако Совет управляющих продолжает выражать обеспокоенность относительно инфляционных рисков и планирует сохранить ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не произойдет устойчивое замедление базовой инфляции.

Центробанк предвидит, что общая инфляция останется около 3% в первом полугодии 2024 года, а затем начнет постепенное снижение.

Глава Банка Канады, Тифф Маклем, заявил на пресс-конференции после заседания, что снижение ставок пока рано обсуждать, так как требуется больше времени для достижения целевого показателя инфляции в 2%.

С марта 2022 года Канадский Центробанк уже 10 раз повышал стоимость заимствований, всего на 4,75 процентных пункта. В том числе, ставка была повышена дважды подряд – в июне и июле 2023 года – каждый раз на 0,25 п.п.

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