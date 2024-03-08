Канада одобрила получение виз всеми участниками турнира претендентов

Канада предоставила разрешение всем участникам турнира претендентов на получение виз, сообщается на официальной странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в социальных сетях.

“Мы получили положительный отклик от канадских иммиграционных властей. Все игроки и ключевые организаторы получили одобрение на получение виз и были уведомлены о необходимости предоставить свои паспорта. Это очень хороший знак, и мы надеемся, что все участники смогут получить свои визы вовремя, чтобы успеть приехать в Торонто!”, – говорится в сообщении ФИДЕ.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась к правительству Канады с просьбой оказать поддержку участникам турнира претендентов в получении виз.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля 2024 года в канадском Торонто. Состав участников соревнований следующий: Ян Непомнящий (Россия, участник матча за звание чемпиона мира в 2023 году), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия).

В женской группе претенденток сыграют Александра Горячкина (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Тань Чжунъи (Китай), Вайшали Рамешбабу (Индия), Хампи Конеру (Индия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.