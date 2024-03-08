Римаса Туминаса кремируют в Италии

8 марта в 15:45 состоится заупокойная месса в храме Santuario di santa Maria del canneto в маленьком городке Италии.

Она состоится в память о известном российском театральном режиссере, Римасе Туминасе, который в течение 15 лет управлял театром имени Евгения Вахтангова. На следующий день пройдет кремирование покойного.

Согласно его последней воле, Римас Туминас будет отправлен в последний путь в простом гробе, сделанном из грубо обструганного дерева, а внутри гроба будет грубая холщовая ткань, а не шелк.

Такое желание у многих может вызвать странность, однако у Туминаса было свое объяснение: он высоко ценил дерево, умел с ним работать и сам изготавливал мебель. После кремирования прах Римаса Туминаса будет доставлен его близким в Литву, где состоится его захоронение.

Великий режиссер скончался 6 марта вечером в итальянской клинике. В течение 10 лет он сражался с онкологическим заболеванием, но, несмотря на это, продолжал ставить спектакли в различных странах мира.

Утром фасад театра имени Вахтангова был украшен портретами Римаса Туминаса. Почитатели его таланта и зрители несут цветы, чтобы почтить память любимого мастера.

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