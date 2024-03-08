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Новости Рейтинг доверия премьер-министру Канады опустился ниже 20%

Рейтинг доверия премьер-министру Канады опустился ниже 20%

Виктория Христова Мар 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Рейтинг доверия премьер-министру Канады опустился ниже 20% отключены 56 Просмотров

На данный момент премьер-министру Канады, Джастину Трюдо, доверяют всего лишь 19,2% местных жителей, в то время как год назад этот показатель составлял 28,4%.

Свидетельством этому являются результаты общественного опроса, проведенного исследовательской компанией Nanos Research.

В то же время, рейтинг лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуалиевра составляет 36,9%, что говорит о его растущей популярности. За последний год он вырос на 9,5%. Степень поддержки Либеральной партии Канады, которую возглавляет Трюдо, продолжает падать. В настоящее время 23,3% опрошенных выразили бы свою поддержку либералам, в то время как 42,8% предпочли бы консерваторов. В 2015 году, когда Либеральная партия выиграла на парламентских выборах, и Трюдо стал премьер-министром, 60% канадцев доверяли новому правительству.

Как отметил руководитель исследовательской компании Nanos Research, Ник Нанос, снижение рейтингов Трюдо и его партии “во многом связано с простым недовольством канадцев либералами и неспособностью Джастина Трюдо создать какое-либо положительное движение для исправления ситуации”.

Опрос был проведен в конце февраля – начале марта и в нем приняли участие более тысячи человек. Следующие парламентские выборы в Канаде намечены на осень 2025 года.

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