Apple выплатит $14,4 млн в Канаде за замедление iPhone

Apple согласилась выплатить от $11,1 до $14,4 млн в качестве компенсации за замедление работы определенных моделей iPhone без уведомления пользователей.

Соглашение было одобрено судом Британской Колумбии, и сообщено в издании CNBC. Каждый участник коллективного иска получит компенсацию от $17,50 до $150, в зависимости от числа претензий.

Истцы включают как нынешних, так и бывших жителей Канады, обладающих или приобретавших iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus или iPhone SE до 21 декабря 2017 года с версией iOS 10.2.1 или выше, а также iPhone 7 и 7 Plus с версией iOS 11.2 или выше.

Данный иск был подан после признания Apple ограничения производительности некоторых моделей iPhone с изношенными аккумуляторами, чтобы избежать внезапных выключений.

В ответ на критику, компания признала свою неясность в этом вопросе и временно понизила стоимость замены аккумуляторов в iPhone.

Помимо этого, Apple ранее была оштрафована на сумму в €1,84 млрд в деле, связанном со Spotify в Европе.

