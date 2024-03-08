Покупка дома : все больше канадцев рассматривают нетрадиционный подход

Столкнувшись с ростом цен на рынке недвижимости, все больше и больше канадцев обращаются к нетрадиционным методам приобрести ее.

Высокая стоимость жизни, высокие процентные ставки и цены на жилье побуждают начинающих искать жилье покупателей искать альтернативные способы доступа к собственности. Согласно опросу, проведенному от имени Re/Max Canada, почти треть канадцев рассматривают нетрадиционные методы покупки жилья, такие как совместное владение или аренда с правом выкупа.

Тремя наиболее распространенными альтернативными способами, которые канадцы рассматривают для выхода на рынок недвижимости, являются аренда с правом выкупа (22 %), совместное владение с членом семьи, который не является супругом или партнером (21%), и быть владельцем и основным арендатором, сдавая в аренду часть дома (17 %).

“Несмотря на нынешний кризис доступности и предложения, канадцы по-прежнему мечтают получить доступ к собственности, и, ожидая, пока правительства соберутся вместе, чтобы разработать согласованную национальную жилищную стратегию, они проявляют новаторство и изобретательность, чтобы воплотить эту мечту в жизнь», – объяснил Кристофер Александр, президент Re / Max Canada



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