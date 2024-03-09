В Канаде выяснили, как мозг защищается от холода

Их интересовало, каким образом наш организм противостоит неблагоприятным химическим изменениям, вызванным снижением температуры. Оказывается, мозг активно работает, чтобы сохранить тепло нашего тела в холодную погоду.
Один из авторов исследования, Мел Робертсон, объясняет, что при занятиях лыжным спортом в холодную погоду мозг в определенной степени защищен от холода.
Он способен поддерживать температуру на комфортном уровне 37°C. Организм также запускает различные механизмы самозащиты при снижении внешней температуры.
Однако продолжительное воздействие холода может привести к серьезному повреждению мозга.
Когда температура окружающей среды падает, наш организм включает нервные волокна, чувствительные к холоду, которые передают электрические сигналы в определенную область гипоталамуса, называемую преоптической областью. Именно эта область регулирует температуру тела.
Этот “термостат” в мозге отправляет сигналы обратно в организм, указывая, что необходимо терморегулирование. Он активирует различные механизмы, которые помогают нам сохранять тепло. Так, мозг регулирует сужение кровеносных сосудов, стимулирует подергивания мышц (дрожь), а также усиливает выработку тепла за счет сжигания большего количества энергии.
Таким образом, наш мозг оказывается невероятно умелым борцом с холодом, сохраняя температуру тела в условиях неблагоприятного климата. Однако, не стоит забывать, что постоянное воздействие низких температур может иметь серьезные последствия для здоровья мозга.
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