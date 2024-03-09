В Канаде выяснили, как мозг защищается от холода

Канадские ученые из Королевского университета в Кингстоне провели исследование, посвященное влиянию холодной погоды на функционирование мозга.

Их интересовало, каким образом наш организм противостоит неблагоприятным химическим изменениям, вызванным снижением температуры. Оказывается, мозг активно работает, чтобы сохранить тепло нашего тела в холодную погоду.

Один из авторов исследования, Мел Робертсон, объясняет, что при занятиях лыжным спортом в холодную погоду мозг в определенной степени защищен от холода.

Он способен поддерживать температуру на комфортном уровне 37°C. Организм также запускает различные механизмы самозащиты при снижении внешней температуры.

Однако продолжительное воздействие холода может привести к серьезному повреждению мозга.

Когда температура окружающей среды падает, наш организм включает нервные волокна, чувствительные к холоду, которые передают электрические сигналы в определенную область гипоталамуса, называемую преоптической областью. Именно эта область регулирует температуру тела.

Этот “термостат” в мозге отправляет сигналы обратно в организм, указывая, что необходимо терморегулирование. Он активирует различные механизмы, которые помогают нам сохранять тепло. Так, мозг регулирует сужение кровеносных сосудов, стимулирует подергивания мышц (дрожь), а также усиливает выработку тепла за счет сжигания большего количества энергии.

Таким образом, наш мозг оказывается невероятно умелым борцом с холодом, сохраняя температуру тела в условиях неблагоприятного климата. Однако, не стоит забывать, что постоянное воздействие низких температур может иметь серьезные последствия для здоровья мозга.

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