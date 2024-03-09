Обращение больного Карла III к православным священникам: надежда на чудо или духовная опора?

Британская королевская семья, несомненно, играет важную роль в англоязычном медиапространстве, если не непосредственно в политике Великобритании. Хотя формально монарх является главой государства, его полномочия в управлении определенными сферами власти являются ограниченными.

Несмотря на то что британские монархи управляют по “милости парламента”, они все же имеют власть руководить исполнительной и судебной властями. Они имеют право отменять законы, подписывать международные договоры, объявлять войны и являются верховными главнокомандующими. Монарх также возглавляет Британское Содружество Наций, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Несмотря на ограниченные полномочия, монарх имеет возможность оказывать значительное влияние на текущую политику. Он регулярно проводит аудиенции с премьер-министром и способен давать ценные советы благодаря своим обширным знаниям в области политики, как свидетельствуют премьер-министры, которые встречались с королевой Елизаветой II.

Британская королевская династия также обладает значительными активами, чья точная стоимость является секретом, но она оценивается в миллиарды фунтов стерлингов. Королевская семья также управляет или участвует в управлении множеством благотворительных фондов.

Не удивительно, что информация о жизни королевской семьи привлекает внимание не только в Великобритании, но и за ее пределами. Недавние сведения о заболевании короля Чарльза III снова привлекли интерес к британской монархии.

Хотя точный диагноз неизвестен, известно, что у короля Чарльза III были проблемы с простатой и ему был диагностирован рак. Он прошел несколько курсов лечения, но текущее состояние здоровья короля неизвестно.

Однако ситуация осложняется тем, что король известен своими предпочтениями к нетрадиционным методам лечения, таким как гомеопатия и даже кофейные клизмы. Назначение сторонника гомеопатии на должность главного медицинского офицера при королевском дворе вызвало определенные опасения.

Поэтому информации о лечении короля пока очень мало, и пока он отсутствует в делах, его сын и наследник принц Уильям решил прервать паузу, вызванную болезнью супруги, и принял активное участие в нескольких мероприятиях, в которых должен был участвовать его отец. Это вызвало слухи о том, что здоровье короля Чарльза настолько серьезно подорвано, что возможна смена монарха.

Однако 27 февраля принц Уильям внезапно покинул памятную церемонию в честь своего крестного отца, короля Греции Константина. А принцесса Кейт Миддлтон, супруга Уильяма, давно не появлялась на публичных мероприятиях после операции, вызвавшей возникновение слухов о ее здоровье, хотя официально сообщается, что она на пути к выздоровлению. Королева-консорт Камилла, которая обычно замещает короля на некоторых мероприятиях, также решила отправиться в отпуск до 11 марта.

В свете заболевания короля снова возникли вопросы о его связи с Афоном. Известно, что Карл III проявлял большой интерес к Греции и ранее неоднократно посещал Афон. Утверждается, что король был близок с архимандритом Ефремом и обращался к нему за советом, когда узнал о своем диагнозе. Еще будучи принцем, он посещал Афон и ватопедский монастырь, где, по слухам, у него даже была своя келья. Считается, что архимандрит Ефрем был частым гостем в королевской резиденции Хайгроув. Утверждается также, что у Карла III есть драгоценные византийские иконы, подаренные ему, которые он хранит в Хайгроуве.

Отчего же этот монарх, проявляющий интерес к различным религиям, так увлечен православием? Возможно, Греция имеет особенное значение для Карла. Его отец, принц Филип, был сыном греческого короля. Хотя его отец не претендовал на греческий трон, Карл общался с родственниками, связанными с Грецией. В частности, с его родной бабушкой Алисой Баттенбергской. Она, будучи правнучкой Королевы Виктории, вышла замуж за принца Андрея Греческого и Датского, младшего сына греческого короля.

Также известно, что будущий британский монарх оказывал поддержку Ватопедскому монастырю и другим православным общинам, об этом рассказал архимандрит Ефрем. Он назвал принца Чарльза “очень хорошим человеком” и отметил его заботу о монастыре.

Согласно законодательству Великобритании, Карл III не может быть католиком, должен иметь отношение к англиканской церкви. Однако акт о престолонаследии, принятый в 1701 году, не запрещает монарху стать православным.

Таким образом, связи Карла III с Грецией, которые он неоднократно подчеркивал, остаются сложными, и его обращение к афонскому монаху после известия о болезни не однозначно можно интерпретировать как интерес к православной религии. Монарх, проявляющий интерес к разным верованиям, может относиться к православию как к одной из многих религиозных практик.

С другой стороны, его многочисленные посещения Афона указывают на серьезный интерес к этому религиозному центру. Однако причины этого интереса остаются в тайне.

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