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Новости Канада намерена обогнать Россию в неатомном ледоколостроении к 2030 году

Канада намерена обогнать Россию в неатомном ледоколостроении к 2030 году

Степан Артемьевский Мар 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада намерена обогнать Россию в неатомном ледоколостроении к 2030 году отключены 47 Просмотров

Компания Seaspan Shipyards в Ванкувере сообщила о своих планах по построению самого мощного в мире дизель-электрического ледокола к 2030 году.

 

Заказчиком проекта является береговая охрана Канады. Компания ABB получила контракт на поставку пропульсивной системы Azipod для данного судна.

Ледокол будет иметь класс Polar Class 2 и предназначен для эксплуатации в многолетних ледовых условиях. Его мощность будет составлять 34 МВт.

Помимо патрулирования канадского побережья, судно будет выполнять задачи в области арктической науки и исследований, реагирования на окружающую среду и поисково-спасательных операций.

Это новое судно будет важным дополнением к флоту береговой охраны и является частью национальной стратегии судостроения Канады.

Этот проект – один из шагов Канады по обновлению своего федерального флота.

По сравнению с самым мощным ледоколом России “Виктор Черномырдин”, у которого мощность составляет 60 МВт, и ожидаемым атомным ледоколом с мощностью 120 МВт, Канада стремится обогнать Россию в неатомном ледоколостроении.

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