Канада возобновила финансирование Ближневосточного агентства ООН

Канада приняла решение восстановить финансирование Ближневосточного агентства ООН, чтобы оказывать помощь палестинским беженцам и поддерживать работу организации (БАПОР), сообщает телеканал CTV со ссылкой на министра по делам международного развития Ахмеда Хуссена.

По информации телеканала, министр отметил, что агентство ООН все еще проводит расследование по организации, однако уже принимаются необходимые меры.

“БАПОР приняло ряд мер для усиления надзора, повышения ответственности и обеспечения прозрачности”, – отметил Хуссен.

Напомним, Канада прекратила финансирование БАПОР в конце января после обвинений ряда сотрудников организации в участии в атаках палестинского движения ХАМАС на Израиль.

После получения данных о причастности сотрудников, БАПОР расторгла контракты с обвиняемыми, а агентство ООН начало свое расследование.

Ранее Канада, а также Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Швеция, Япония и ряд других стран приостановили финансирование БАПОР после того, как Израиль обвинил некоторых сотрудников агентства в причастности к теракту, совершенному ХАМАС 7 октября 2023 года.

БАПОР расторгло контракты с сотрудниками, подозреваемыми в причастности к теракту. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что они предстанут перед судом, если их вина будет доказана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство внимательно следит за ходом расследования ООН.

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