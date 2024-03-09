Посла Финляндии Вилена обвинили в домогательствах в дипмиссии в Оттаве

Посола Финляндии в Оттаве Яри Вилена обвинили в сексуальных домогательствах и других формах неуместного поведения в дипломатической миссии страны в канадской столице. Об этом сообщает финская газета “Ilta-Sanomat”.

Согласно изданию, более десяти сотрудников посольства подписали письмо с жалобами на посла.

По словам этих сотрудников, они столкнулись с неприемлемым поведением со стороны Вилена.

Дипломат якобы допускал нежелательные прикосновения к женщинам, высказывал сексуальные комментарии и унижающие высказывания в адрес этнических, религиозных и сексуальных меньшинств.

Газета также отмечает, что Министерство иностранных дел Финляндии уже проинформировано о жалобах. Отмечается, что в дипмиссии работают более 10 человек, и 7 из них написали письмо с описанием претензий к послу.

Восемь лет назад подобное наблюдалось в Швеции. Посла Финляндии в Швеции обвиняли и там в сексуальных домогательствах.

МИД Финляндии провел внутреннюю проверку, цель которой была – прояснить действия посла Ярмо Виинанена. Виинанен подозревался в том, что он домогался до подчиненных, работавших с ним в посольстве, а также неподобающе вел себя с гостями.

Нынче финский посол опозорился в Канаде.

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