Посла Финляндии Вилена обвинили в домогательствах в дипмиссии в Оттаве

Согласно изданию, более десяти сотрудников посольства подписали письмо с жалобами на посла.
По словам этих сотрудников, они столкнулись с неприемлемым поведением со стороны Вилена.
Дипломат якобы допускал нежелательные прикосновения к женщинам, высказывал сексуальные комментарии и унижающие высказывания в адрес этнических, религиозных и сексуальных меньшинств.
Газета также отмечает, что Министерство иностранных дел Финляндии уже проинформировано о жалобах. Отмечается, что в дипмиссии работают более 10 человек, и 7 из них написали письмо с описанием претензий к послу.
Восемь лет назад подобное наблюдалось в Швеции. Посла Финляндии в Швеции обвиняли и там в сексуальных домогательствах.
МИД Финляндии провел внутреннюю проверку, цель которой была – прояснить действия посла Ярмо Виинанена. Виинанен подозревался в том, что он домогался до подчиненных, работавших с ним в посольстве, а также неподобающе вел себя с гостями.
Нынче финский посол опозорился в Канаде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.