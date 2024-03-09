В Канаде снесли памятник дивизии “Галичина”

Памятник, посвященный украинской дивизии СС “Галичина”, был снесен в Канаде, согласно информации, опубликованной 8 марта.

Этот монумент был установлен в городе Оквилл в память о битве под Бродами в 1944 году, и он простоял на кладбище с 1988 года.

Активисты и журналисты ранее требовали демонтажа памятника. Мэр города, Роб Бёртон, высказывал свое несогласие с тем, что такой памятник был установлен в его городе.

Возобновилась дискуссия о сносе памятника после скандала, связанного с почестями для бывшего члена СС-Галичина Ярослава Гунько в канадском парламенте.

Когда стало известно, что Гунько служил в этой дивизии, возникло общественное возмущение. Глава МИД Канады, Мелани Жоли, назвала произошедшее позором и призвала спикера нижней палаты парламента, Энтони Роту, подать в отставку за его роль в приглашении Гунько.

Впоследствии Рота ушел в отставку, а глава правительства Канады, Джастин Трюдо, назвал этот инцидент ужасной ошибкой и принес свои извинения.

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