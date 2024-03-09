Реакция Банка Канады: Что будет дальше с канадским рынком жилья?

Банк Канады не упомянул национальный рынок жилья в своем последнем заявлении о процентных ставках – но обеспокоили ли центральный банк новости о значительном росте рыночной активности в начале года?

Данные, опубликованные Канадской ассоциацией недвижимости (CREA) в середине февраля, показали, что продажи жилья в стране подскочили на 3,7% в январе в месячном исчислении, второй месяц подряд продажи увеличиваются.

Учитывая более высокие темпы деятельности, решение Банка не упоминать о беспокойстве по поводу рынка жилья было неожиданным, по словам RateHub.ca со-главного исполнительного директора и президента ипотечного кредитора CanWise Джеймса Лэйрда.

Он сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что сохраняющаяся осторожность центрального банка в отношении процентных ставок показывает, что он не спешит вводить свое долгожданное первое снижение в этом году.

“Я ожидал, что они конкретно упомянут озабоченность по поводу сильного старта на рынке жилья, который у нас был в течение года”, – сказал он. “Я не думаю, что они были бы рады увидеть… рост цен на 7% в декабре-январе, что значительно выше, чем в январе прошлого года.

“Поэтому я не думаю, что им было бы приятно видеть, что даже до того, как они снизили ставки, жилье продолжает оставаться таким горячим. И я был удивлен, что они не упомянули об этом конкретно”.

Банк, похоже, придерживается “выжидательного” подхода к ставкам, поскольку продолжает оценивать, как будут развиваться экономические данные, сказал Лэрд, и его последнее решение ознаменовало пятый раз подряд, когда его базовая ставка осталась неизменной.

Маловероятно, что будет много явных признаков того, что сокращение неизбежно, пока оно действительно не начнет снижать ставки, добавил он, чтобы предотвратить риск еще большего накала экономики.

“Я думаю, мы можем не знать о сокращении до тех пор, пока оно не произойдет на самом деле, потому что я думаю, что даже объявление об этом или то, что они думают об этом, будет противоположно целям, которых они пытаются достичь”, – сказал он.

Эта осторожность отчасти вызвана оживлением рынка, которое произошло весной прошлого года, когда центральный банк решительно заявил, что его курс на повышение ставок подошел к концу, что привело к резкому росту продаж жилья и цен по всей стране.

В результате инфляция неожиданно подскочила – и Банк был вынужден поспешно снова повысить ставки, проведя пару летних повышений.

“В некотором смысле, я думаю, это то, чего Банк боится”, – сказал Лэрд. “Как раз когда они объявили [в начале] 2023 года, что, по их мнению, с повышением ставок покончено, это привело к сильному рынку жилья, росту потребительских расходов выше, чем они хотели, и резкому росту инфляции.

“Итак, они видели, как это произошло. Их объявление о приостановке и своего рода прогнозирование нормального повышения ставок привели к тому, что все пошло [не так], как они хотели. Я ожидаю, что Банк снизит ставки позже и меньше, чем ожидает рынок”.

Ожидается ли оживленная весна на рынке жилья?

Тем не менее, хотя ставки в ближайшее время не пойдут на убыль, тот факт, что дальнейших повышений не ожидается, означает, что доверие потребителей к рынку жилья продолжит расти.

По словам Лэйрда, это связано как с тем, что покупатели сейчас привыкли к ставкам на их текущем уровне, так и с тем, что они смотрят в будущее в ожидании того, что ставки будут ниже позже в этом году.

“Я бы сказал, что многие люди смотрят на это и говорят: “Хорошо, ставки были такими некоторое время. Я понимаю это. Я могу себе это позволить на этом уровне”, и, оглядываясь назад, они говорят: “Хорошо, я могу себе это позволить, или, может быть, это небольшая натяжка, но кажется, что траектория [приближается] к текущим ставкам или ниже”.”

Может ли это означать, что рынок жилья настроен на высокую активность в предстоящие месяцы, или потребуется первое сокращение числа покупок жилья, чтобы накалиться еще больше?

“Если люди предполагают, что [Банк] будет делать, и принимают решения, основываясь на этом прямо сейчас, у нас может просто быть сильный весенний рыночный период из-за таких настроений и ожиданий”, – сказал Лэрд.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.