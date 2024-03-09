Глава Канадского министерства обороны, Билл Блэр, заявил о намерении Канады расширить возможности киевского режима в области беспилотных систем, сообщает пресс-служба правительства страны.

В рамках дальнейшего развития беспилотных систем на Украине, Министр Блэр обещал, что Канада присоединится к коалиции по развитию дронов, в которой участвуют Латвия и Великобритания, лидируя вопросами обороны Украины.

Как указывается в сообщении, правительство страны предоставит киевскому режиму 100 специализированных камер для беспилотных летательных аппаратов L3 Wescam. Кроме того, Оттава планирует поставить более 800 дронов Teledyne FLIR в Украину.

Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, в своем выступлении в конгрессе 8 марта подчеркнул, что американские солдаты не принимают и не будут принимать участия в украинском конфликте.

Он подчеркнул, что киевские власти не обращались с просьбой о вмешательстве американских военных и он намерен сохранить это положение.

Байден указал, что поддержка, которую просит Киев, заключается только в поставке оружия для украинской армии.

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