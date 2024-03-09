Сегодня – 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

9 марта 1934, 90 лет назад, в деревне Клушино под Гжатском родился Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, побывавший в космосе.

Человек, чей подвиг перевернул весь мир. Он первым осмелился полететь в космос и стал неоспоримым национальным героем. Вся планета рукоплескала Гагарину, это был настоящий триумф советской науки. Приведем лишь одну из цитат этого великого человека: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

Существует несколько версий о фразе Гагарина «Поехали!» Сам космонавт потом рассказывал, что чувствовал перед стартом всеобщее напряжение и ему хотелось приободрить коллег. «И, когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: „Поехали!”» — признался он.

После полета в космос Юрий Гагарин объехал десятки стран с «миссией мира», в том числе он посетил Англию и встретился с королевой Елизаветой II. Во время чаепития гостям подали чай с лимоном. Гагарин его выпил, достал ложечкой дольку лимона и съел ее, как поступил бы любой советский человек. Однако для английского двора это было вопиющим нарушением этикета. Чтобы избавиться от неловкости, королева нашла изящный выход, сказав всем «пить чай по-гагарински». Сама Елизавета тоже достала свой лимон из чашки и съела его.

Правила британского придворного этикета на тот момент не разрешали королевским особам фотографироваться с людьми не королевских кровей. Но Елизавета II и здесь элегантно обошла этот запрет, сказав, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель, и убедила всех, что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет.

До полёта в космос Гагарин был старшим лейтенантом, а после взлёта министр обороны Малиновский предложил досрочно повысить его до капитана. На что Хрущев ответил: “Не жлобься, дай сразу майора”.

При выпуске из академии Гагарин получил рекомендацию к поступлению в адъюнктуру – предполагалось, что у него будет путь учёного. Это было за месяц до гибели. Будущее в науке ему пророчил и Королёв. Он говорил, что если дать Гагарину надёжное образование, “мы ещё услышим его фамилию среди выдающихся учёных”.

Сегодня бы сказали, что Гагарин после полета стал секс-символом. На сама деле, этот простой и очень порядочный человек старался все свободное время проводить с женой и двумя дочерьми. Когда Гагарин погиб в 1968 году, его супруге Валентине не было еще и 33 лет, но она больше не вышла замуж. Старшая из дочерей Елена стала искусствоведом и сейчас возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Младшая Галина — ученый, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова.

27 марта 1968 года полковник Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом Юрия Гагарина захоронена в Кремлевской стене в Москве.

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