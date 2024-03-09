Канадские ученые провели и исследование и рассчитали содержание воды в земной коре

Канадские ученые провели исследование и определили количество воды, содержащейся в земной коре.

Согласно их расчетам, в недрах нашей планеты находится около 43,9 миллиона кубических километров воды. Этот объем превышает суммарные запасы воды, находящиеся во всех ледниках Земли. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Для сравнения, ледовые запасы Антарктики составляют 27 миллионов кубических километров воды, а Гренландские ледники содержат 3 миллиона кубических километров. В остальных ледниках Земли находится 158 тысяч кубических километров воды.

Предыдущие исследования указывали, что в верхних слоях земной коры находится около 22,6 миллиона кубических километров воды в виде грунтовых вод. Но новое исследование увеличило эту оценку более чем вдвое, анализируя не только кристаллические породы с низкой пористостью, такие как гранит, но и более пористые осадочные породы.

Неглубокие подземные водоносные горизонты, в основном пресные, используются для питья и орошения. В то время как глубокие грунтовые воды являются солеными и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что делает их отделенными от остальных водных ресурсов нашей планеты, отмечают авторы исследования.

Ученые также подчеркивают, что океаны остаются крупнейшими водными резервуарами Земли, содержащими около 1,3 миллиарда кубических километров воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.