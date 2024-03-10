Keystone опять остановился

На этот раз этот нефтепровод был приостановлен после подозрений фермера из Южной Дакоты, который полагал, что заметил утечку из трубопровода.
Поставки нефти из Канады в США были остановлены для проверки надежности системы. К несчастью, никакие повреждения не обнаружились, но нефтепровод мощностью в 600 тысяч баррелей в сутки не работал несколько часов.
Весьма печально, какими опследствиями может обернуться подозрительность одного фермера для поставок нефти из одной страны в другую.
Судьба данного нефтепровода на сегодняшний день может считаться трудной. Так, в 2022 году произошло огромное проливание из нефтепровода, в результате которого более 14 тысяч баррелей нефти вытекло из Keystone, а само “нефтяное сердце” оставалось неработоспособным в течение месяца.
Хотя, с другой стороны, если каждый фермер начнет что-либо подозревать, любую отрасль можно вывести на нулевые показатели. Мнительность – вещь субъективная и порой очень недееспособная.
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