Keystone опять остановился

Объектом постоянных неприятностей стал трубопровод Keystone, который соединяет добывающие активы в Канаде с мощностями переработки на западе США и экспортным терминалом в Кушинге.

На этот раз этот нефтепровод был приостановлен после подозрений фермера из Южной Дакоты, который полагал, что заметил утечку из трубопровода.

Поставки нефти из Канады в США были остановлены для проверки надежности системы. К несчастью, никакие повреждения не обнаружились, но нефтепровод мощностью в 600 тысяч баррелей в сутки не работал несколько часов.

Весьма печально, какими опследствиями может обернуться подозрительность одного фермера для поставок нефти из одной страны в другую.

Судьба данного нефтепровода на сегодняшний день может считаться трудной. Так, в 2022 году произошло огромное проливание из нефтепровода, в результате которого более 14 тысяч баррелей нефти вытекло из Keystone, а само “нефтяное сердце” оставалось неработоспособным в течение месяца.

Хотя, с другой стороны, если каждый фермер начнет что-либо подозревать, любую отрасль можно вывести на нулевые показатели. Мнительность – вещь субъективная и порой очень недееспособная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.