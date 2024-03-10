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Новости Психопатия у подростков может быть способом адаптации к жестокости
Вечно подростки чего-то требуют. То денег, то на выборы

Психопатия у подростков может быть способом адаптации к жестокости

Виктория Христова Мар 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Психопатия у подростков может быть способом адаптации к жестокости отключены 29 Просмотров

Подростковая психопатия может являться стратегией адаптации к жестокому окружению, утверждают исследователи Карлтонского университета в Оттаве и Университета Брока в Сент-Катаринсе.

Они провели исследование с целью выяснить, почему некоторые дети развивают психопатические черты.

Результаты исследования были опубликованы в журнале “Development and Psychopathology”.

Ученые отмечают, что подростки, воспитывающиеся в негативной социальной среде, где враждебность и нездоровая конкуренция преобладают, могут использовать развитие психопатических черт в качестве способа адаптации для достижения важных результатов.

Такое поведение, включающее манипуляцию и отсутствие эмпатии, может служить стратегией, которая поможет подросткам преуспеть в сложных социальных условиях.

Как поясняет автор исследования, Кристофер Бразил, психопатия имеет множество негативных последствий, таких как тюремное заключение, ранняя смертность и экономические проблемы. Однако, эти последствия следует рассматривать с учетом окружающей среды, в которой развивается психопатия.

Психопатические черты личности объединяют межличностные, аффективные и поведенческие аспекты. В их число входят манипулирование, безразличие, эмоциональная холодность, импульсивность и необязательность.

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