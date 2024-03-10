Психопатия у подростков может быть способом адаптации к жестокости

Они провели исследование с целью выяснить, почему некоторые дети развивают психопатические черты.
Результаты исследования были опубликованы в журнале “Development and Psychopathology”.
Ученые отмечают, что подростки, воспитывающиеся в негативной социальной среде, где враждебность и нездоровая конкуренция преобладают, могут использовать развитие психопатических черт в качестве способа адаптации для достижения важных результатов.
Такое поведение, включающее манипуляцию и отсутствие эмпатии, может служить стратегией, которая поможет подросткам преуспеть в сложных социальных условиях.
Как поясняет автор исследования, Кристофер Бразил, психопатия имеет множество негативных последствий, таких как тюремное заключение, ранняя смертность и экономические проблемы. Однако, эти последствия следует рассматривать с учетом окружающей среды, в которой развивается психопатия.
Психопатические черты личности объединяют межличностные, аффективные и поведенческие аспекты. В их число входят манипулирование, безразличие, эмоциональная холодность, импульсивность и необязательность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.