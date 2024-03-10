Расследование дела кардинала Квебека отдали судье по военным преступлениям

Расследование предполагаемого преступления, связанного с сексуальными действиями, совершенными архиепископом Квебека кардиналом Жеральдом Лакруа, было поручено бывшему судье Квебека Андре Дени по указанию папы римского Франциска. Информацию об этом сообщили в UCA News 9 марта.

В личном письме, подписанном самим Понтификом, он уведомил судью об его назначении для расследования предполагаемых сексуальных преступлений, предположительно совершенных архиепископом Квебека до его рукоположения в священника. В конце письма Папа добавил: “Вы позаботитесь о предоставлении подробного отчета о ваших действиях и выводах”. Письмо датировано 8 февраля, всего через два дня после заседания Коллегии Кардиналов в Риме, в котором участвовал и кардинал Лакруа. Несмотря на то, что за несколько дней до этого архиепископ Квебека объявил об отстранении от своих обязанностей.

“Мне стало известно о заявлении, сделанном 25 января, в отношении Его Преосвященства кардинала Жеральда Сиприена Лакруа, архиепископа Квебека”, – говорится в папинском письме. “С целью следить за этим расследованием, проведенным в контексте группового иска в Квебеке, и учитывая необходимость расследования фактов, обстоятельств и вменяемости предполагаемого преступления, я назначаю вас следователем”, – сообщил глава Святого Престола отставному судье Верховного суда Квебека. Папа Франциск добавил, что Дени, который уже провел расследования в архивах около 10 епархий Квебека, может “привлекать других людей для помощи в этом расследовании, включая специалистов по каноническому праву, где это необходимо”.

В письме Папы Франциска также указывается, что расследование Дени прямо связано с положениями закона 2019 года под названием “Vos Estis Lux Mundi” (“Вы – свет миру”). В этом апостольском послании изложены несколько правил, которые верховный Понтифик опубликовал для борьбы с сексуальным насилием в Католической Церкви и позднее обновил в 2023 году. Этот юридический текст определяет стандарты и процедуры отчетности и расследования случаев сексуального насилия, совершенного и/или скрытого священниками, религиозными братьями и даже епископами, независимо от их епископского ранга. Согласно этому закону, судья Дени должен собирать “соответствующую информацию о фактах”; он может получать доступ к “информации и документам, необходимым для проведения расследования, которые хранятся в архивах церковных учреждений”; если он опасается, что документы будут “изъяты или уничтожены”, он должен предпринять “меры для их сохранения”.

В отставке судья также сможет получать полезную информацию для расследования от всех лиц и организаций, включая “гражданские” организации, согласно закону. Следователь, проводящий расследование в рамках “Vos Estis”, должен действовать “беспристрастно и без конфликта интересов”. Если судья Дени в ходе своего мандата обнаружит, что находится “в конфликте интересов или не способен сохранить необходимую беспристрастность, чтобы гарантировать честность расследования”, то он должен воздержаться от продолжения расследования и сообщить об этом Папе Франциску. В этом тексте также объясняется, что следователь информирует обвиняемого “о ходе расследования в отношении его обвинения”, общается с ним “по фактам” и предлагает ему “представить записку защиты”.

Несмотря на то, что Дени на пенсии, с 2020 года он получал несколько поручений на проведение расследований от епархий Квебека. Ранее он изучал личные дела всех священников, связанные с девятью епархиями, для обнаружения “возможных признаков сексуального насилия над несовершеннолетними или уязвимыми людьми”. В июне 2022 года, после проведения анализа дел приблизительно 6809 священников, дьяконов и сотрудников девяти епархий, включая конфиденциальные материалы, судья заявил о 87 случаях сексуального насилия над детьми, подростками и уязвимыми людьми в период с 1940 по 2021 год. Архиепископия Квебека никогда не проводила такие исследования в своих архивах.

Верховный суд Квебека признал Дени первым судьей в Канаде, который председательствовал на судебном процессе по закону о преступлениях против человечности и военных преступлениях. В 2009 году он вынес приговор руандийскому беженцу Дезире Муньянесу, осуждая его на пожизненное заключение за активное участие в геноциде 1994 года. Папа Франциск не указывает окончательную дату представления отчета о расследовании дела кардинала Лакруа в своем письме. Однако Дени считает, что расследование должно быть завершено как можно скорее. Дени заявил, что приступил к задаче расследования сразу после своего назначения (8 февраля) и стремится представить свои выводы папе как можно скорее. Он не планирует комментировать расследование далее.

В видео, опубликованном 30 января, кардинал Лакруа сообщил о начале расследования. В архиепископии Квебека подтвердили, что этап отчета Верховному Понтифику завершен и они ждут результатов текущего процесса. Адвокат Ален Арсено, ведущий коллективный иск против архиепископии Квебека, заявил, что он не может участвовать во внутреннем процессе. Арсено отказался отвечать на вопросы об участии предполагаемой жертвы кардинала Лакруа в расследовании Дени. «Мы больше не просим полицию расследовать деятельность самих полицейских. Это очевидно. В то же самое время, пока это внутренний процесс, выполняемый самими друзьями подозреваемого, он не может вызывать доверия, как это было в случае с кардиналом Марком Уэлле (ватиканским расследованием, прошедшим недавно)», – заявил Арсено.

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