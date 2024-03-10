В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии “Оскар”

Ведущим церемонии в четвертый раз станет Джимми Киммел, а местом проведения выбран Dolby Theatre. Трансляция церемонии состоится на телеканале ABC, начнется она на час раньше обычного, в 19:00 по восточному времени США, и, вероятно, продлится не менее трех часов.

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. В числе номинантов на звание лучшего фильма года будут соревноваться “Оппенгеймер”, “Барби”, “Бедные-несчастные” и “Анатомия падения”.

В главной номинации премии представлены десять фильмов, включая “Американское чтиво” Корда Джефферсона, “Оставленные” Александра Пэйна, “Убийцы цветочной луны” Мартина Скорсезе, “Маэстро” Брэдли Купера, “Прошлые жизни” Селин Сон и “Зона интересов” Джонатана Глейзера.

Наибольшее количество номинаций в этом году набрал фильм Кристофера Нолана “Оппенгеймер”. Его отметили в различных категориях, включая режиссуру, операторскую работу, костюмы, монтаж, грим, музыкальное сопровождение и адаптированный сценарий. Второе место занял фильм “Бедные-несчастные” с 11 номинациями, а “Убийцы цветочной луны” получили 10 номинаций, а “Барби” – 8.

За звание лучшего режиссера борются Жюстин Трие, Мартин Скорсезе, Кристофер Нолан, Йоргос Лантимос и Джонатан Глейзер. Для того чтобы стать победителем в этой категории, Скорсезе понадобится 15-я номинация, учитывая, что он заслужил “Оскар” только однажды в 2007 году за фильм “Отступники”.

Фильм “Зона интересов” из Великобритании также надеется на победу в категории “Лучший зарубежный фильм” наряду с “Учительская” из Германии, “Общество снега” из Испании, “Я капитан” из Италии и “Идеальные дни” из Японии.

В номинации “Лучшая женская роль” выдвинуты Лили Гладстоун, Эмма Стоун, Аннетт Бенинг, Кэри Маллиган и Сандра Хюллер. За звание “Лучшей мужской роль” борются Брэдли Купер, Колман Доминго, Пол Джаматти, Киллиан Мерфи и Джеффри Райт.

В категории “Лучшая мужская роль второго плана” номинированы Стерлинг К. Браун, Роберт Де Ниро, Роберт Дауни-младший, Райан Гослинг и Марк Руффало. За звание “Лучшей актрисы второго плана” соперничают Эмили Блант, Джуди Фостер, Давайн Джой Рэндольф, Даниэль Брукс и Америка Феррера.

В категории “Полнометражный анимационный фильм” представлены “Мальчик и птица”, “Элементарно”, “Нимона”, “Человек-паук: Паутина вселенных” и “Мечты робота”. В номинации “Лучший документальный фильм” борются “Убить тигра”, “Дочери Ольфы”, “Вечная память”, “Боби Вайн: Народный президент” и “20 дней в Мариуполе” Мстислава Чернова.

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