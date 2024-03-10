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Санкции. Народное творчество

Иран осудил Канаду за внесение чиновников в санкционный список

Степан Артемьевский Мар 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Иран осудил Канаду за внесение чиновников в санкционный список отключены 31 Просмотров

Иран выразил негодование по отношению к Канаде из-за включения ряда чиновников в санкционный список.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически осудил введение санкций против иранских чиновников.

В официальном заявлении говорится, что представитель Министерства иностранных дел настоятельно осудил последние действия канадского правительства, связанные с введением санкций против Масуда Дорости, главы тегеранского метрополитена, а также Зохры Элахиян, депутата иранского парламента.

Нужно отметить, что самым причиной для введения санкций стали высказывания политиков в отношении активисток, участвующих в протестах феминисток. В ходе акции “Женщины, жизнь, свобода”, прошедшей в осенний период 2022 года, они требовали отмены обязательного ношения хиджаба для женщин. В списке санкций оказалась и Элахиян, ее поддержка смертной казни протестующих была причиной для включения ее в этот список.

Помимо этого, ранее МИД Ирана заявил, что США, Великобритания и Канада принимают участие в “геноциде” на Донбассе. Тегеран также осудил действия Израиля против Палестины.

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