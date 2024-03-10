Израиль упрекнул Канаду и Швецию в содействии финансированию ХАМАС

По заявлению представителя израильского МИДа Лиора Хаята, возобновление финансирования БАПОРа со стороны Канады и Швеции может способствовать террористическим действиям ХАМАСа.
Хаят отметил, что такое решение стран принято было без учета возможной причастности сотрудников БАПОРа к терроризму.
Израильский МИД призвал Канаду и Швецию прекратить финансирование БАПОРа, где, по его словам, есть сотни членов террористической организации ХАМАС.
Телеканал Al Jazeera ранее сообщил о ложных показаниях сотрудников БАПОРа, которые были принудительно получены под давлением от израильских властей.
Напомним, что в январе несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду, Швецию и США, прекратили финансирование БАПОРа после обвинений со стороны Израиля в связях с ХАМАСом.
Генеральный комиссар БАПОРа Филипп Лаззарини уволил нескольких сотрудников, но подчеркнул, что причастность сотрудников к террористическим действиям должна быть доказана в суде.
Тем не менее, 9 марта Канада и Швеция объявили о возобновлении финансирования БАПОРа в связи с гуманитарной кризисной ситуацией в секторе Газа.
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