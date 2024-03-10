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Новости Израиль упрекнул Канаду и Швецию в содействии финансированию ХАМАС
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Израиль упрекнул Канаду и Швецию в содействии финансированию ХАМАС

Виктория Христова Мар 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Израиль упрекнул Канаду и Швецию в содействии финансированию ХАМАС отключены 27 Просмотров

МИД Израиля обвинил Канаду и Швецию в содействии финансированию ХАМАСа.

 

По заявлению представителя израильского МИДа Лиора Хаята, возобновление финансирования БАПОРа со стороны Канады и Швеции может способствовать террористическим действиям ХАМАСа.

Хаят отметил, что такое решение стран принято было без учета возможной причастности сотрудников БАПОРа к терроризму.

Израильский МИД призвал Канаду и Швецию прекратить финансирование БАПОРа, где, по его словам, есть сотни членов террористической организации ХАМАС.

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил о ложных показаниях сотрудников БАПОРа, которые были принудительно получены под давлением от израильских властей.

Напомним, что в январе несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду, Швецию и США, прекратили финансирование БАПОРа после обвинений со стороны Израиля в связях с ХАМАСом.

Генеральный комиссар БАПОРа Филипп Лаззарини уволил нескольких сотрудников, но подчеркнул, что причастность сотрудников к террористическим действиям должна быть доказана в суде.

Тем не менее, 9 марта Канада и Швеция объявили о возобновлении финансирования БАПОРа в связи с гуманитарной кризисной ситуацией в секторе Газа.

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