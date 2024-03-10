Такер Карлсон заявил, что демократы уже готовятся «украсть» выборы

Американский журналист Такер Карлсон, работающий на канале Tucker Carlson Network (ТКН), заявил, что демократы уже активно готовятся “украсть” предстоящие выборы.

По словам Карлсона, меры, направленные на фальсификацию выборов, продвигаются со стороны генпрокурора США.

Глава правоохранительного ведомства Меррик Гарланд выступил в городе Селма, штат Алабама, где выразил свое недовольство такими явлениями как голосование по почте, уличными ящиками для бюллетеней и требованием предъявления удостоверения личности при голосовании.

Он считает, что это аморально, даже по-расистски и незаконно.

Гарланд также заявил о том, что генпрокуратура США будет препятствовать усилиям, направленным на ограничение прав темнокожих и небелых избирателей.

Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября, а опросы общественного мнения показывают, что популярность Трампа превышает рейтинги Байдена на 2-5%.

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