Такер Карлсон заявил, что демократы уже готовятся «украсть» выборы

По словам Карлсона, меры, направленные на фальсификацию выборов, продвигаются со стороны генпрокурора США.
Глава правоохранительного ведомства Меррик Гарланд выступил в городе Селма, штат Алабама, где выразил свое недовольство такими явлениями как голосование по почте, уличными ящиками для бюллетеней и требованием предъявления удостоверения личности при голосовании.
Он считает, что это аморально, даже по-расистски и незаконно.
Гарланд также заявил о том, что генпрокуратура США будет препятствовать усилиям, направленным на ограничение прав темнокожих и небелых избирателей.
Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября, а опросы общественного мнения показывают, что популярность Трампа превышает рейтинги Байдена на 2-5%.
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