Вышел атлас съедобных насекомых мира

Академики кенийского международного центра физиологии и экологии насекомых (ICIPE) опубликовали в журнале Nature новый атлас, посвященный видам съедобных насекомых, включающий их распределение по странам.

В задокументированном исследовании ученые подчеркивают перспективы выращивания, переработки и продажи этих особей как промышленного направления в сфере глобальной продовольственной системы.

Исследователи сумели обнаружить 2 205 видов съедобных насекомых, признанных употребимыми в 128 странах всего мира. В Азии более 930 видов используют в пищевом рационе, в то время как в Северной Америке, главным образом в Мексике, употребляют 529 видов. В Африке число съедобных насекомых составляет 464, в Южной Америке – 300 видов, а в Океании – 107. В Европе потребление насекомых крайне редко.

Потребление данных существ связано, прежде всего, с культурными особенностями. Распространение растений и наличие потенциально съедобных видов, население страны и уровень дохода – все эти факторы влияют на употребление насекомых в рационе питания. В Африке, Азии и Латинской Америке съедобные насекомые являются неотъемлемой частью местной культуры. В Европе же потребление насекомых обусловлено “необходимостью обеспечения продовольственной безопасности”.

На континенте Африка насекомые широко потребляются в 48 странах, а в Азии эти существа присутствуют в рационе питания 52 государств. Лидерами по потреблению насекомых являются Таиланд, Индия и Китай. В Южной Америке съедобные насекомые включены в рацион 15 стран. Более 3 000 этнических групп в основном в странах Африки, Азии и Латинской Америки употребляют эти существа в своем повседневном рационе.

В США и Канаде признаются съедобными только шесть и четыре вида насекомых соответственно. В Никарагуа и Панаме среди насекомых, пригодных к употреблению, насчитывают два вида. Гватемала и Вест-Индия потребляют только один вид съедобных насекомых. Лидером в этой области является Мексика, где известно около 450 видов съедобных насекомых.

Уровень продовольственной безопасности стран слабо коррелирует со съедобными насекомыми. Южный Судан, Центральная Африка, Малави, Гвинея, Гвинея-Бисау, Сомали, Танзания и Мозамбик не обеспечивают достаточную продовольственную безопасность, но употребление насекомых в пищу в этих регионах незначительно. В Демократической Республике Конго, напротив, хотя трудности с продовольствием также имеются, употребление насекомых является распространенным.

Ученые обнаружили зависимость между потреблением насекомых и проблемами лишнего веса у детей до пяти лет. Страны с высоким уровнем продовольственной безопасности, такие как Турция, Израиль, Тунис и Ливан, либо не употребляют насекомых вообще, либо потребляют их в небольших количествах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.